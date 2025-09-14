La Feria de la Caza rinde homenaje a siete personas por su "dedicación e implicación" en el sector
Entre los premiados se encuentra Maria Batle, cazadora con una larga trayectoria que se inició en la modalidad de cetrería con diez años, y Tomeu Carbonell, joven cazador de la modalidad tradicional de caza de perdiz con reclamo y 'bagues' y de la becada con perro de muestra
La II Feria de la Caza y del Mundo Rural del Consell de Mallorca ha homenajeado a siete personas por su "dedicación e implicación" en el mundo de la caza y su "relevante trayectoria".
La entrega de premios del concurso fotográfico de temática de caza y mundo rural y los reconocimientos a personas vinculadas con el mundo cinegético y rural se llevaron a cabo este sábado, según ha informado el Consell. De este modo, el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, presidió el acto de reconocimiento a siete personas destacadas del mundo de la caza, acompañado del director insular de Caza, Sebatià Perelló, y del presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM), Gaspar Oliver.
Reconocimiento a siete personalidades de Mallorca
Así, los galardonados fueron:
- Lluís Grimalt Bauzà, campesino y cazador de Petra, divulgador de recetas de cocina en IB3
- Maria Batle Méndez, cazadora con una larga trayectoria que se inició en la modalidad de cetrería con diez años
- Tomeu Carbonell Gelabert, joven cazador de la modalidad tradicional de caza de perdiz con reclamo y 'bagues' y de la becada con perro de muestra
- Rafel Vilanova Cantallops, campeón de España de caza de becada
- Juan Pascual Requena, presidente de la sociedad de cazadores de galgos de Mallorca
- Antonia Rosselló Oliver, funcionaria del servicio de caza del Consell de Mallorca con más de 30 años de servicio
- Javier Sagrera Azpillaga, cazador y escritor de reconocido prestigio del mundo de la caza, además de ser el "padrino" de la Feria de Caza y Mundo Rural.
Más actividades para celebrar la Feria de la Caza
La segunda jornada de actividades de la feria este domingo, en el hipódromo de Son Pardo, ha contado con carreras de caballos, una demostración de utensilios y herramientas del campo, un taller de tiro de fona, un simulacro de caza con arco y una exhibición de perros pastores, entre otras.
Durante toda la jornada, los niños han podido disfrutar de una amplia zona deportiva, paseos con ponis, una diligencia tirada por caballos y multitud de juegos infantiles.
- Los dueños de una casa en Banyalbufar reciben más de 600 ofertas al ponerla en alquiler por 740 euros al mes: “La gente tiene que poder vivir”
- Los payeses de sa Pobla abandonan más de 500 cuartones de tierra para la patata de invierno
- Proyectan hacer reversible el trasvase de sa Costera para llevar agua de s’Estremera a Sóller
- Detenido un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia por empadronar a ciudadanos extranjeros irregulares
- De una locura juvenil a tradición popular: la Correguda en roba interior de Bunyola cumple 20 años
- Así ha sido la 'Correguda en roba interior' de Bunyola
- El vídeo promocional de la ‘Correguda en roba interior’ de Bunyola se autocensura tras las quejas por su tono sexual: de una orgía a una fiesta con unicornios
- Fallece a los 97 años Isabel Ribas Vives, propietaria de la 'possessió' de Son Marroig