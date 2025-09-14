La Feria de la Caza rinde homenaje a siete personas por su "dedicación e implicación" en el sector

La II Feria de la Caza y del Mundo Rural del Consell de Mallorca ha homenajeado a siete personas por su "dedicación e implicación" en el mundo de la caza y su "relevante trayectoria".

La entrega de premios del concurso fotográfico de temática de caza y mundo rural y los reconocimientos a personas vinculadas con el mundo cinegético y rural se llevaron a cabo este sábado, según ha informado el Consell. De este modo, el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, presidió el acto de reconocimiento a siete personas destacadas del mundo de la caza, acompañado del director insular de Caza, Sebatià Perelló, y del presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM), Gaspar Oliver.

Reconocimiento a siete personalidades de Mallorca

Así, los galardonados fueron:

Lluís Grimalt Bauzà , campesino y cazador de Petra , divulgador de recetas de cocina en IB3

, campesino y de , divulgador de recetas de cocina en IB3 Maria Batle Méndez , cazadora con una larga trayectoria que se inició en la modalidad de cetrería con diez años

, cazadora con una larga trayectoria que se inició en la modalidad de cetrería con diez años Tomeu Carbonell Gelabert , joven cazador de la modalidad tradicional de caza de perdiz con reclamo y 'bagues' y de la becada con perro de muestra

, joven de la modalidad tradicional de y 'bagues' y de la becada con perro de muestra Rafel Vilanova Cantallops , campeón de España de caza de becada

, campeón de España de Juan Pascual Requena , presidente de la sociedad de cazadores de galgos de Mallorca

, presidente de la Antonia Rosselló Oliver , funcionaria del servicio de caza del Consell de Mallorca con más de 30 años de servicio

, funcionaria del del Consell de Mallorca con más de 30 años de servicio Javier Sagrera Azpillaga, cazador y escritor de reconocido prestigio del mundo de la caza, además de ser el "padrino" de la Feria de Caza y Mundo Rural.

Un momento de la entrega de premios. / Consell

Más actividades para celebrar la Feria de la Caza

La segunda jornada de actividades de la feria este domingo, en el hipódromo de Son Pardo, ha contado con carreras de caballos, una demostración de utensilios y herramientas del campo, un taller de tiro de fona, un simulacro de caza con arco y una exhibición de perros pastores, entre otras.

Durante toda la jornada, los niños han podido disfrutar de una amplia zona deportiva, paseos con ponis, una diligencia tirada por caballos y multitud de juegos infantiles.