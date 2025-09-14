Educación licita la reforma del patio del CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri
Con un presupuesto de 885.000 euros en total, también construirán un nuevo gimnasio
El Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) ha sacado a licitación las obras de construcción de un gimnasio y la reforma parcial del patio del CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri. El presupuesto base de licitación es de 885.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de un año, según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en una nota de prensa.
Proyecto de mejora para el CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri
El proyecto prevé la construcción de un nuevo gimnasio con un núcleo de baños y un almacén asociado, presentado como un volumen aislado en planta baja situado entre el comedor del edificio de primaria y la escuela infantil municipal.
Además, las obras incluyen la redistribución de los espacios del patio adyacentes al nuevo gimnasio y la construcción de dos escaleras y una rampa. La primera escalera servirá de acceso entre el patio de la escuela de primaria y la sala principal del gimnasio, y la segunda escalera salvará la diferencia de cota entre el patio de primaria y la explanada donde se ubica la escuela 0-3.
