Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación licita la reforma del patio del CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri

Con un presupuesto de 885.000 euros en total, también construirán un nuevo gimnasio

Imagen del patio del CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri.

Imagen del patio del CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri. / Biel Gomila

EP

Palma

El Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) ha sacado a licitación las obras de construcción de un gimnasio y la reforma parcial del patio del CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri. El presupuesto base de licitación es de 885.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de un año, según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en una nota de prensa.

Proyecto de mejora para el CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri

El proyecto prevé la construcción de un nuevo gimnasio con un núcleo de baños y un almacén asociado, presentado como un volumen aislado en planta baja situado entre el comedor del edificio de primaria y la escuela infantil municipal.

Además, las obras incluyen la redistribución de los espacios del patio adyacentes al nuevo gimnasio y la construcción de dos escaleras y una rampa. La primera escalera servirá de acceso entre el patio de la escuela de primaria y la sala principal del gimnasio, y la segunda escalera salvará la diferencia de cota entre el patio de primaria y la explanada donde se ubica la escuela 0-3.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los dueños de una casa en Banyalbufar reciben más de 600 ofertas al ponerla en alquiler por 740 euros al mes: “La gente tiene que poder vivir”
  2. Los payeses de sa Pobla abandonan más de 500 cuartones de tierra para la patata de invierno
  3. Proyectan hacer reversible el trasvase de sa Costera para llevar agua de s’Estremera a Sóller
  4. Detenido un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia por empadronar a ciudadanos extranjeros irregulares
  5. De una locura juvenil a tradición popular: la Correguda en roba interior de Bunyola cumple 20 años
  6. Así ha sido la 'Correguda en roba interior' de Bunyola
  7. El vídeo promocional de la ‘Correguda en roba interior’ de Bunyola se autocensura tras las quejas por su tono sexual: de una orgía a una fiesta con unicornios
  8. Fallece a los 97 años Isabel Ribas Vives, propietaria de la 'possessió' de Son Marroig

Educación licita la reforma del patio del CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri

Educación licita la reforma del patio del CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri

La Feria de la Caza rinde homenaje a siete personas por su "dedicación e implicación" en el sector

La Feria de la Caza rinde homenaje a siete personas por su "dedicación e implicación" en el sector

'Lluc a Peu' 2025: Una marea humana de 5.000 personas completa la ‘Pujada'

'Lluc a Peu' 2025: Una marea humana de 5.000 personas completa la ‘Pujada'

De una locura juvenil a tradición popular: la Correguda en roba interior de Bunyola cumple 20 años

De una locura juvenil a tradición popular: la Correguda en roba interior de Bunyola cumple 20 años

La lluna setembral, la més clara de l'any

La lluna setembral, la més clara de l'any

Nueva vida marina en Puerto Portals: Retiran más de tres toneladas de basura del fondo del mar

Nueva vida marina en Puerto Portals: Retiran más de tres toneladas de basura del fondo del mar

Así ha sido la 'Correguda en roba interior' de Bunyola

Así ha sido la 'Correguda en roba interior' de Bunyola

Cadena humana en Binissalem contra el desarrollo de la segunda fase del polígono

Cadena humana en Binissalem contra el desarrollo de la segunda fase del polígono
Tracking Pixel Contents