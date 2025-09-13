El Teatre de Bunyola se atreve con un clásico

Será su tercer montaje desde que el renacido Teatre de Bunyola regresó a los escenarios hace menos de un año con una adaptación de L’Adoració dels Reis, tras lo cual llegó el montaje de Ous de Somera, con motivo del Día Mundial del Teatro.

Tras décadas sin actividad, solo interrumpida con actuaciones puntuales en 2006 o en 2015, cuando fueron pregoneros de las fiestas de Sant Mateu, el grupo se ha puesto manos a la obra otra vez para estrenar una obra durante las fiestas patronales del pueblo.

Sátira que llega a nuestros días

Por primera vez, los espectadores podrán ver a los actores del Teatre de Bunyola enfrentarse a un clásico, concretamente a Aululària o La comèdia de l’olla, de Plauto, escrita hace más de dos mil años pero con unas connotaciones que llegan a nuestros días.

La adaptación, dirigida por Toni Borràs Mateu, cuenta con un reparto que combina actores históricos del grupo con jóvenes incorporaciones. A partir de una trama centrada en la figura de Euclión, obsesionado con proteger una olla llena de oro que ha encontrado escondida en su casa, se desarrollarán una serie de escenas que, a través del humor y la sátira, constituyen una crítica social a la avaricia y la obsesión por las riquezas.

Todo ello convierte Aululària en una pieza clásica de una vigencia sorprendente y que trata de problemas sociales atemporales consiguiendo que el público se vea reflejado en la representación.

Sesiones

El Teatre de Bunyola pondrá en escena Aululària o La comèdia de l’olla en dos sesiones con la práctica totalidad de las entradas ya agotadas. Será el próximo 20 de septiembre a las 21 horas y el 28 de septiembre a las 19 horas en el Teatre Rafel Ramis del pueblo.