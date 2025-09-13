Así ha sido la 'Correguda en roba interior' de Bunyola

La popular 'Correguda en roba interior' de Bunyola se ha celebrado este sábado ante una masa ansiosa de pasárselo bien. Llevaban días preparándose para la ocasión con sus atrevidos disfraces, los cuales no han pasado desapercibidos. Sobre todo unos más que otros. Aunque el único requisito para esta, ya se puede decir neofiesta, era ataviarse con ropa interior. Y así lo han hecho, cumpliendo con una tradición que este año alcanza su veinte aniversario.

A partir de las cinco de la tarde, los participantes se han congregado en la plaza para dar el 'sus' a una de sus fiestas más vistosas y "descaradas" que se embarcan dentro de las fiestas de Sant Mateu. Una hora y media después, a las 18:30 horas, tenía lugar el tradición pregón, que siempre es sorpresa. Un acontecimiento que sirve de preámbulo para a las 19:00 horas dar paso a la 'Correguda' más popular de Mallorca.

Fiesta en la que no pueden faltar las reivindicaciones

Una fiesta en la que tampoco puede faltar la sátira y las reivindicaciones. Así, cabe recordar que en otras ediciones protestaron por el anuncio del cierre del Hospital Joan March de Bunyola y el Hospital General de Palma, o por la implantación del TIL con el Govern de José Ramón Bauzá, que conllevó la manifestación más multitudinaria de Mallorca.