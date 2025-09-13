Así ha sido la 'Correguda en roba interior' de Bunyola
Centenares de personas participan en la carrera más atrevida, vistosa y descarada de Mallorca
La originalidad de los disfraces, lo más destacado
La popular 'Correguda en roba interior' de Bunyola se ha celebrado este sábado ante una masa ansiosa de pasárselo bien. Llevaban días preparándose para la ocasión con sus atrevidos disfraces, los cuales no han pasado desapercibidos. Sobre todo unos más que otros. Aunque el único requisito para esta, ya se puede decir neofiesta, era ataviarse con ropa interior. Y así lo han hecho, cumpliendo con una tradición que este año alcanza su veinte aniversario.
A partir de las cinco de la tarde, los participantes se han congregado en la plaza para dar el 'sus' a una de sus fiestas más vistosas y "descaradas" que se embarcan dentro de las fiestas de Sant Mateu. Una hora y media después, a las 18:30 horas, tenía lugar el tradición pregón, que siempre es sorpresa. Un acontecimiento que sirve de preámbulo para a las 19:00 horas dar paso a la 'Correguda' más popular de Mallorca.
Fiesta en la que no pueden faltar las reivindicaciones
Una fiesta en la que tampoco puede faltar la sátira y las reivindicaciones. Así, cabe recordar que en otras ediciones protestaron por el anuncio del cierre del Hospital Joan March de Bunyola y el Hospital General de Palma, o por la implantación del TIL con el Govern de José Ramón Bauzá, que conllevó la manifestación más multitudinaria de Mallorca.
- Proyectan hacer reversible el trasvase de sa Costera para llevar agua de s’Estremera a Sóller
- Detenido un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia por empadronar a ciudadanos extranjeros irregulares
- Los payeses de sa Pobla abandonan más de 500 cuartones de tierra para la patata de invierno
- El vídeo promocional de la ‘Correguda en roba interior’ de Bunyola se autocensura tras las quejas por su tono sexual: de una orgía a una fiesta con unicornios
- Denuncian que el Hotel Formentor sigue sin retirar los escombros de la reconstrucción
- Un melón de 20,290 kilos gana el concurso de la Fira de Vilafranca
- Los hoteleros de Sóller reclaman más control sobre el consumo de agua de los alquileres turísticos
- Santa Margalida vibra con la Beata