Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así ha sido la 'Correguda en roba interior' de Bunyola

Centenares de personas participan en la carrera más atrevida, vistosa y descarada de Mallorca

La originalidad de los disfraces, lo más destacado

Las imágenes de la 'Correguda en roba interior' de Bunyola

Las imágenes de la 'Correguda en roba interior' de Bunyola

Ver galería

Las imágenes de la 'Correguda en roba interior' de Bunyola / G. Bosch

Redacción Part Forana

Bunyola

La popular 'Correguda en roba interior' de Bunyola se ha celebrado este sábado ante una masa ansiosa de pasárselo bien. Llevaban días preparándose para la ocasión con sus atrevidos disfraces, los cuales no han pasado desapercibidos. Sobre todo unos más que otros. Aunque el único requisito para esta, ya se puede decir neofiesta, era ataviarse con ropa interior. Y así lo han hecho, cumpliendo con una tradición que este año alcanza su veinte aniversario.

A partir de las cinco de la tarde, los participantes se han congregado en la plaza para dar el 'sus' a una de sus fiestas más vistosas y "descaradas" que se embarcan dentro de las fiestas de Sant Mateu. Una hora y media después, a las 18:30 horas, tenía lugar el tradición pregón, que siempre es sorpresa. Un acontecimiento que sirve de preámbulo para a las 19:00 horas dar paso a la 'Correguda' más popular de Mallorca.

Fiesta en la que no pueden faltar las reivindicaciones

Una fiesta en la que tampoco puede faltar la sátira y las reivindicaciones. Así, cabe recordar que en otras ediciones protestaron por el anuncio del cierre del Hospital Joan March de Bunyola y el Hospital General de Palma, o por la implantación del TIL con el Govern de José Ramón Bauzá, que conllevó la manifestación más multitudinaria de Mallorca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents