Fallece a los 97 años Isabel Ribas Vives, propietaria de la 'possessió' de Son Marroig

Isabel Ribas Vives, más conocida como "na Bel de Son Marroig", ha fallecido a los 97 años de edad. Propietaria de la emblemática possessió de Son Marroig junto a su hermana Silvia, siempre tuvo abiertas las puertas de esta propiedad para los vecinos de Deià.

Precisamente desde el Ayuntamiento deianenc han publicado a través de las redes sociales un sentido escrito en homenaje "a na Bel", quien -recuerdan- ha sido testigo y parte de la historia del pueblo. "Su ademán firme y discreto permanecerá para siempre en los márgenes, las paredes y el azul infinito de Son Marroig, como el recuerdo de la alegría que se le despertaba en los ojos al ver llegar un deianenc", reza el escrito.

Desde el Consistorio han trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de Ribas, quien falleció el pasado 9 de septiembre en Palma: "Desde aquí queremos expresar nuestra condolencia a su hermana Sílvia, su cuñado José, sus sobrinos, así como al resto de la familia y a las personas que la conocieron y la quisieron".

El funeral se celebrará el próximo lunes 15 de septiembre a las 20:00 horas en la iglesia parroquial de Sant Bartomeu de Valldemossa, tal y como informa el Ayuntamiento en la publicación. Un mensaje que concluye con un sentido poema que dice así:

"Ahir, flairaven els teus mots

com avui

i avui

la teva sang ha abandonat els vidres.

Te n’has anat lleuger

pujant per un pont de mar blava

cap a un lloc

on el patiment s’esmicola en la boira".