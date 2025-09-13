Un campo de polo de Llucmajor, expedientado por uso no autorizado de agua subterránea para regar

La conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern ha tramitado un expediente de sanción contra un campo de polo en Llucmajor por extraer agua subterránea sin la correspondiente autorización administrativa, con la finalidad de regar la instalación deportiva. Los daños causados al dominio público hidráulico ascenderían a más de 70.000 euros, según han calculado los técnicos de la administración autonómica.

En una resolución oficial a la que ha tenido acceso este diario, la Conselleria recoge que estos hechos han quedado constatados por un acta que realizaron agentes de medio ambiente sobre los sondeos de agua en la instalación, así como por un informe del jefe del Servicio de Aguas Subterráneas sobre los daños causados al dominio público hidráulico.

Los hechos se remontan al mes de abril de 2023, cuando el Govern recibió la denuncia de un particular sobre el supuesto uso ilegal de agua subterránea para regar este campo de polo. Tras esta denuncia la dirección general de Recursos Hídricos empezó las investigaciones para determinar si había habido algún tipo de infracción.

Posteriormente, en el mes de mayo de ese mismo año, agentes de medio ambiente realizaron una inspección del lugar y emitieron un informe que incluía un reportaje fotográfico y un plano de situación de tres sondeos - pozos -, en la finca. Al menos dos de ellos, según les aseguró el encargado de la finca, servirían para distribuir “el agua para el riego del campo de polo, entrenamientos y cuadras de caballos”.

En verano de 2023, el jefe del Servicio de Aguas Subterráneas hizo un informe en que constataba que dos de esos sondeos carecían de la autorización para extraer aguas subterráneas y que, por tanto, se estaba haciendo un “uso ilegal”. Este informe cifraba en 70.795 euros el perjuicio causado al dominio público hidráulico.

Plan Hidrológico de Balears

El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Balears establece que “los campos de golf y de polo (con una superficie de riego igual o superior a tres hectáreas) deben satisfacer sus demandas de agua para riego con la utilización de aguas regeneradas”.

Igualmente, esta normativa determina lo siguiente: “Se prohíbe expresamente la concesión de autorizaciones o concesiones de aguas subterráneas para campos de golf y campos de polo”.

Este tipo de infracciones se castigan con multas que oscilan entre 10.000 y un millón de euros. La propiedad disponía de un periodo de alegaciones para exponer sus argumentos. Este diario intentó, sin éxito, contactar con su sede, vía telefónica.

Tras el inicio del procedimiento sancionador se nombró a una instructora del expediente, una funcionaria adscrita a la dirección general de Recursos Hídricos.

Silencio del área de Comunicación de la Conselleria

El departamento de Comunicación de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua no ha respondido a las peticiones realizadas por este diario para conocer la situación actual del expediente. De la misma forma, tampoco ha informado sobre qué indagaciones ha realizado ante un escrito dirigido a la dirección general de Recursos Hídricos advirtiendo de una situación parecida en el campo de polo de Campos.

Según la solicitud de información presentada por un particular este verano a la que ha accedido este diario, se pide que el departamento autonómico entre a investigar si en el campo de polo de Campos se están extrayendo aguas subterráneas destinadas al riego de la instalación. El escrito pide que se tomen las medidas pertinentes para garantizar un uso adecuado de la escasa masa hídrica existente en la zona, aquejada por la falta de lluvias como otras partes de la isla.