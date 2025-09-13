Cadena humana en Binissalem contra el desarrollo de la segunda fase del polígono
Un centenar de personas protestan este sábado por el “despropósito” que supone ejecutar esta obra al “consumir más territorio rural” de manera innecesaria
"Hay que dejar un mejor Binissalem a las futuras generaciones", han defendido
Un centenar de personas se sumaron este sábado a la cadena humana en protesta por la segunda fase del primer polígono industrial de Binissalem. Organizado por la asociación ecologista GADMA, el acto ha tenido lugar a la entrada al pueblo por el Camí de Pedàs.
En primer lugar se ha procedido a la lectura de un manifiesto en el cual se ha denunciado, una vez más, el "despropósito" que supone ejecutar esta segunda fase en el primer polígono industrial de Binissalem. Entre otras razones, el texto indica que la primera fase aún “no está del todo desarrollada”, además de contar con un mantenimiento que “deja mucho que desear”, según han denunciado los ecologistas y vecinos afectados.
"No debemos hipotecar al pueblo con decisiones de los años noventa”
Otro aspecto con el que han discrepado totalmente los manifestantes es el argumento del equipo de gobierno (UxB-PSOE) al afirmar que si paralizaran el proyecto el Ayuntamiento de Binissalem se vería obligado a tener que afrontar fuertes indemnizaciones. En la lectura del manifiesto, los ecologistas también han criticado que el gobierno municipal diga que esta segunda fase forma parte del planeamiento inicial, elaborado hace más de veinticinco años. Desde GADMA han respondido que “el planeamiento puede modificarse y adaptarse a los tiempos actuales para evitar repetir errores del pasado. "No debemos hipotecar al pueblo con decisiones de los años noventa”, han apuntado.
Con todo ello, los ecologistas han cuestionado si esta segunda fase del primer polígono industrial de Binissalem “beneficiará al pueblo o solamente a los promotores”, y si ello supondrá un aumento del tráfico y como consecuencia afectará a la vida del municipio.
“No hay que consumir más territorio rural en Binissalem"
En definitiva, ecologistas y vecinos no partidarios del proyecto han defendido este sábado que “es necesario pararlo” con el fin de “no consumir más territorio rural y dejar un mejor Binissalem a las generaciones futuras”. Seguidamente a la lectura del manifiesto, los manifestantes, pancartas en mano, se han desplazado por el arcén de la carretera principal en dirección a la entrada del polígono, con el objetivo de llamar la atención y extender así su mensaje.
