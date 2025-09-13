El abuso es la peor sequía

La sequía y las lluvias desordenadas no son, por sí solas, las únicas responsables de la escasez de recursos hídricos. Su administración y buen consumo, a partir de la necesidad real y no caprichosa o comercial, son vitales para afrontar de manera responsable una problemática que, hoy por hoy, no tiene visos de canalización adecuada a corto plazo.

Cuando los quebraderos de cabeza por agotamiento de los acuíferos posibles en el Pla y la Serra de Tramuntana se acentúan con trazo grueso y polvoriento, produce un cierto pavor comprobar cómo instalaciones deportivas y turísticas que lo tienen expresa y legalmente prohibido, siguen extrayendo agua para regar y dar rienda suelta a sus actividades. Qué modulen el uso del grifo otros más necesitados de agua doméstica.

Aún hay más, la reacción de la Administración ante estos abusos manifiestos que detectan antes los particulares, contribuye poco a evitarlos. Veamos. La conselleria del Mar y Ciclo del Agua ha tramitado un expediente de sanción, en principio fijada en 70.000 euros, a un campo de polo del término municipal de Llucmajor, por extraer agua que ha sido destinada al riego, entrenamiento de los caballos y a las cuadras.

Todo se inició a partir de una denuncia en abril de 2023 y a día de hoy no se sabe muy bien cómo está el expediente y ni siquiera si se siguen exprimiendo los pozos secuestrados para actividades ilegales. La Conselleria, o da largas o no contesta.

No es ningún secreto ni novedad alguna que los campos de golf y polo solo pueden servirse de agua regenerada para regar sus instalaciones. La autorización de extracciones subterráneas para tal fin está expresamente vetada por ley. Lo cierto es que parte de estos acuíferos alegran el verde recreativo del deporte y el negocio y no tiene ocasión de perderse en la red pública.

Queda mucho por hacer en el abastecimiento y administración de aguas. No todo se solventará con la ampliación de desalinizadoras ni rogativas al cielo. El control de usos y abusos, sobre todo entre grandes consumidores, resulta imprescindible y vital.