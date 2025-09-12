Ses Salines destina más de 14.000 euros en becas de educación, deporte y transporte

El Ayuntamiento de Ses Salines ha aprobado las bases reguladoras de las nuevas convocatorias de becas para el curso 2025-2026, con una inversión total de 14.070 euros. Las ayudas se distribuirán en tres ámbitos —educación, deporte y transporte— con el objetivo de apoyar a las familias del municipio, garantizar la igualdad de oportunidades e incentivar tanto la formación como la práctica deportiva de los jóvenes.

La partida más amplia corresponde a las becas educativas, que ascienden a un total de 6.070 euros. Estas ayudas se distribuirán en función del nivel de estudios. En el caso de la enseñanza primaria, se prevén hasta 38 becas de 90 euros cada una, lo que supone una inversión de 3.420 euros. Para secundaria obligatoria, la convocatoria contempla un máximo de 10 becas de 90 euros, con una dotación global de 900 euros.

En bachillerato, ciclos formativos y enseñanzas de régimen especial se podrán otorgar hasta cinco becas de 120 euros, que suman 600 euros en total. En cuanto a los estudios universitarios, se han reservado tres ayudas de 150 euros para alumnos que cursen en las Islas Baleares, con un importe total de 450 euros, y dos ayudas de 240 euros para quienes estudien fuera de la comunidad autónoma, con un total de 480 euros. Finalmente, se incluye también una beca de 220 euros destinada a estudios de posgrado.

En el ámbito deportivo, se convocan 10 becas individuales de 200 €, con una inversión total de 2.000 €. Estas ayudas podrán destinarse a cubrir gastos de transporte, material deportivo o inscripciones en competiciones.

Transporte

El consistorio ha reservado 6.000 € para becas de transporte dirigidas a estudiantes que deben desplazarse fuera del municipio para cursar enseñanzas no obligatorias, dado que Ses Salines no cuenta con un instituto de educación secundaria (IES). Cada alumno podrá recibir 200 €, ampliables a 300 € en caso de que queden fondos disponibles.

La concejala de Educación y Primera Infancia, Patricia Mesquida, señaló que “con estas becas queremos garantizar que ningún alumno del municipio se quede atrás por motivos económicos, y al mismo tiempo apoyar a las familias en un momento clave como es el inicio de curso”.

Por su parte, el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, destacó que “la educación, el deporte y el transporte son tres pilares fundamentales para el presente y el futuro de nuestro municipio. Con esta inversión de más de 14.000 €, reforzamos nuestra apuesta por la igualdad de oportunidades, el talento y los valores que nos definen”.