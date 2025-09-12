Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sa Pobla se prepara para un sábado picante con la segunda edición de su Feria Coenta

Tonina Crespí

Sa Pobla

Sa Pobla celebra este sábado la segunda edición de la Fira sa Pobla Coenta . Una jornada dedicada al sabor picante que promete experiencias para todos los públicos.

La feria contará con diversas paradas donde los visitantes podrán encontrar especias, sales, balsámicos y aceites. Además, habrá una amplia oferta de productos gastronómicos elaborados con picante, incluyendo embutidos, quesos, empanadas, galletas y buñuelos. También se ofrecerán bebidas como vermuts, cervezas, mojitos y cafés picantes.

La propuesta culinaria se expandirá más allá de lo local, con la participación de cocinas de países como México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Senegal y Marruecos. Al mediodía, se celebrará una comida popular de “Fideus de Marjal” a un precio de 3€ la ración .

El evento estará amenizado por las actuaciones de los Tamborers Dimonis d'Albopàs y los Glosadors de Mallorca . Para los más pequeños, habrá actividades infantiles con caricaturas de Bibi y la posibilidad de pintar un billete picante para canjearlo por un helado. La música correrá a carga del Dj Gioele Brizio durante todo el día.

Campeonato

El broche de oro de la feria será el Campeonato de Mallorca de comer pimientos picantes . El ganador o ganadora de esta competición obtendrá una plaza para el Campeonato de España.

Además de la feria, los bares y restaurantes de Sa Pobla ofrecerán una oferta gastronómica picante durante todo el fin de semana

