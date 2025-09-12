Sa Pobla se prepara para un sábado picante con la segunda edición de su Feria Coenta
Sa Pobla celebra este sábado la segunda edición de la Fira sa Pobla Coenta . Una jornada dedicada al sabor picante que promete experiencias para todos los públicos.
La feria contará con diversas paradas donde los visitantes podrán encontrar especias, sales, balsámicos y aceites. Además, habrá una amplia oferta de productos gastronómicos elaborados con picante, incluyendo embutidos, quesos, empanadas, galletas y buñuelos. También se ofrecerán bebidas como vermuts, cervezas, mojitos y cafés picantes.
La propuesta culinaria se expandirá más allá de lo local, con la participación de cocinas de países como México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Senegal y Marruecos. Al mediodía, se celebrará una comida popular de “Fideus de Marjal” a un precio de 3€ la ración .
El evento estará amenizado por las actuaciones de los Tamborers Dimonis d'Albopàs y los Glosadors de Mallorca . Para los más pequeños, habrá actividades infantiles con caricaturas de Bibi y la posibilidad de pintar un billete picante para canjearlo por un helado. La música correrá a carga del Dj Gioele Brizio durante todo el día.
Campeonato
El broche de oro de la feria será el Campeonato de Mallorca de comer pimientos picantes . El ganador o ganadora de esta competición obtendrá una plaza para el Campeonato de España.
Además de la feria, los bares y restaurantes de Sa Pobla ofrecerán una oferta gastronómica picante durante todo el fin de semana
