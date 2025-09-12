Los organizadores de la Correguda en Roba Interior de Bunyola, pregoneros de las fiestas de Sant Mateu
Los creadores de la neofiesta abren oficialmente las celebraciones patronales cuando se cumplen 20 años de la primer edición
Bunyola inauguró este viernes oficialmente los actos de Sant Mateu 2025 con el pregón de fiestas. En esta edición, los encargados de leerlo han sido los organizadores de la Correguda en Roba Interior de Bunyola, cuando se cumplen 20 años de la primera edición de la neofiesta bunyolina.
En un Teatre Rafel Ramis lleno hasta la bandera, cuatro de los promotores de la Correguda desgranaron con humor el origen y la historia de la celebración, que empezó congregando a unas pocas decenas de personas y hoy en día se ha convertido en el acto más multitudinario de las fiestas, en el que participan miles de personas.
Los portavoces de los organizadores de la Correguda fueron Eduard Riera, Miquel Àngel Cabot, Glòria Brunet y Macu Suau, que hablaron de los múltiples aspectos que rodean a la fiesta, desde la aceptación de las instituciones y el pueblo a lo largo de los años hasta su crecimiento, con actos como el pregón que se realiza antes de las salida o actos previos en el Txupinasso o durante la mañana de la fiesta.
Tampoco olvidaron las polémicas vividas a lo largo de los años, como con el vídeo promocional retirado hace pocos días.
Este sábado
El pregón finalizó con el himno de la Correguda, interpretado en el escenario por Pau Debon y Xanguito junto con los organizadores de la fiesta.
La Correguda de este 2025, que cumple 20 años, se celebra este sábado a partir de las 17 horas en la plaza de Bunyola.
