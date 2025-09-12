Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las lluvias salvan parte de la cosecha de aceituna en la Serra de Tramuntana

Las precipitaciones, que han superado los 30 litros por metro cuadrado en algunas zonas, permitirán que los olivos reviertan una situación que hasta hace pocos días parecía irreversible

Las lluvias permitirán salvar la campaña de aceituna.

Las lluvias permitirán salvar la campaña de aceituna. / Joan Mora

Joan Mora

Sóller

Las lluvias registradas esta semana en la Serra de Tramuntana evitarán que se pierda por completo la cosecha de aceituna. Así lo ha asegurado el presidente de la cooperativa, Miquel Gual, que tras las precipitaciones del martes se mostraba mucho más optimista que la semana pasada, cuando llegó a augurar la pérdida de la mayor parte del fruto debido a la sequía.

Las lluvias han sido muy positivas para la aceituna.

Las lluvias han sido muy positivas para la aceituna. / Joan Mora

Las lluvias, que han superado los 30 litros por metro cuadrado en algunas zonas de la Serra, permitirán que los olivos reviertan una situación que hasta hace pocos días parecía irreversible. Según explicó Gual, incluso los árboles con el fruto arrugado podrán mantener la aceituna e, incluso, incrementar su calibre de cara a la próxima campaña de recolección.

No obstante, el presidente de la institución agraria recordó que muchas fincas ya han perdido parte de su producción: numerosas aceitunas se han secado en el árbol, han ennegrecido y acaban cayendo, por lo que resultan inservibles.

Grado de afectación

Lo que todavía no está claro es el grado de afectación que la sequía ha causado en los olivares de la Serra, sometidos durante meses a un fuerte estrés hídrico. Será en las próximas semanas, conforme avance el proceso de maduración, cuando se conozca mejor el alcance de los daños.

En cualquier caso, Gual celebró que, gracias a las lluvias, “las pérdidas no serán tan graves como pensábamos la semana pasada”. El sector afronta ahora con mayor optimismo la recta final hacia la campaña de recolección tras meses de incertidumbre.

