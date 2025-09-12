El Consell de Mallorca reconocerá a las 'Marjaleres' en la Diada de Mallorca
El reconocimiento destaca la resiliencia y el papel fundamental de estas mujeres en el desarrollo de la sociedad local y la agricultura
La histórica contribución de las mujeres campesinas de la zona de la marjal, en sa Pobla, conocidas como 'Marjaleres', será oficialmente reconocida esta tarde en un acto que se celebra en el Teatro Principal. El reconocimiento, promovido por el Consell Insular dentro de la Diada de Mallorca, destaca la resiliencia y el papel fundamental de estas mujeres en el desarrollo de la sociedad local y la agricultura, a menudo invisibilizado por el paso del tiempo.
Gran relevancia cultural
La dedicación y la labor de la investigadora Maria Antonia Crespí han sido clave en el proceso para destacar un tema de gran relevancia cultural y social. Su trabajo de investigación y divulgación ha sido fundamental no solo para sacar a la luz las historias de esta comunidad, sino también para viabilizar este colectivo, con un mensaje claro sobre la importancia de honrar el pasado para inspirar a las futuras generaciones y asegurar que el legado de estas mujeres no se pierda.
