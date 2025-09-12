El CIFP Son Llebre se consolida como centro de referencia nacional en atención social
Dicho convenio permitirá al centro llevar a cabo acciones de innovación, experimentación, formación y reconocimiento de competencias profesionales
El Consell de Govern ha autorizado la firma del convenio entre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y Baleares para garantizar el funcionamiento del Centro Integrado de Formación Profesional Son Llebre como centro de referencia nacional en el área profesional de atención social.
Dicho convenio permitirá al centro llevar a cabo acciones de innovación, experimentación, formación y reconocimiento de competencias profesionales, en coordinación con el Ministerio y la Conselleria de Educación y Universidades, ha explicado el portavoz autonómico, Antoni Costa.
El CIFP Son Llebre, ubicado en Marratxí, se mantiene dentro de la Red de Centros de Referencia Nacional, con autonomía organizativa y pedagógica, y con un plan de trabajo anual financiado por el Ministerio.
La Conselleria, como ha indicado Costa, asumirá los gastos de personal y funcionamiento ordinario, reforzando así su compromiso con una formación profesional de calidad, adaptada a las necesidades sociales y laborales actuales.
