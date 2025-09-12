La Asociación de Comercios de Alcúdia reclama más firmeza frente a la venta ambulante

La Asociación de Comercios de Alcúdia, integrada en AFEDECO, ha expresado este viernes su satisfacción por la operación conjunta llevada a cabo recientemente por la Policía Local y la Guardia Civil en la zona del puerto, que se saldó con la incautación de miles de productos falsificados en varios establecimientos.

La entidad ha agradecido el “trabajo profesional y coordinado de los cuerpos de seguridad”, que, según ha señalado, ha permitido proteger los derechos de propiedad industrial, garantizar la competencia leal entre comercios y salvaguardar a los consumidores, tanto residentes como turistas.

En un comunicado, la Asociación ha destacado que estas actuaciones son “absolutamente necesarias”, ya que la actividad ilegal “atenta contra la normalidad económica y social del municipio”.

Zona de la playa

El presidente de la Asociación de Comercios de Alcúdia, Francisco Vénzala, ha apuntado, no obstante, la contradicción que supone la contundencia frente a las falsificaciones en locales a pie de calle, mientras que “se tolera la cada vez más prolífica venta ambulante ilegal en la zona de la playa de Alcúdia”.

Según Vénzala, esta práctica ilícita “afecta gravemente al comercio local, proyecta una imagen negativa de la oferta turística y deja indefensos a los consumidores frente a productos sin garantías”.

La Asociación ha reclamado que la misma firmeza mostrada en el Port d'Alcúdia se aplique también frente a la venta ambulante ilegal en las playas del municipio. “Solo con un compromiso integral y coherente en la lucha contra las falsificaciones y la economía sumergida podremos garantizar un entorno comercial justo, ordenado y respetuoso con las normas”, concluye la entidad.