Trece municipios del centro y el Nord de la isla compartirán los taxis con una tarifa única

La sala de plenos del Ayuntamiento de Inca ha sido el escenario este miércoles a mediodía de la presentación de un nuevo servicio conjunto de taxi entre trece municipios del centro y norte de Mallorca que incluye un régimen especial de recogida de viajeros que estará vigente todo el año y que permitirá a las localidades participantes compartir los taxis con unas mismas tarifas. Este régimen supone que los vehículos con licencia de taxi de los municipios integrantes podrán cargar viajeros en cualquier otro municipio adherido y descargarlos en cualquier punto de Mallorca. Sin embargo, “se reafirma el compromiso con la prioridad de servicio en el municipio de origen del vehículo”, apunta el Govern. Las tarifas aplicables serán las nuevas tarifas de referencia ya vigentes en Mallorca, aprobadas a finales de junio por el ejecutivo autonómico.

Los municipios que forman parte del acuerdo son Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Sa Pobla, Llubí, Inca, Binissalem, Alaró, Selva, Campanet, Petra y Escorca. La iniciativa se enmarca en la nueva tarifa única impulsada por el Govern para fomentar los acuerdos entre municipios con el objetivo de “favorecer el servicio de taxi conjunto en varias localidades, incrementar la oferta de vehículos para las personas usuarias y mejorar la movilidad”, según ha explicado el ejecutivo.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha presidido el acto, que ha contado con alcaldes y regidores de los municipios adheridos, así como representantes de las asociaciones de taxi. El objetivo de la reunión era el de presentar la puesta en marcha de este régimen especial de recogida, en que “los municipios aprueban un acuerdo de servicio conjunto de taxi, bajo unas mismas tarifas y que permite a los taxis recoger viajeros en otros municipios adheridos para evitar trayectos con el vehículo vacío, y así mejorar y aumentar la oferta a los usuarios”.

La puesta en marcha efectiva de este acuerdo se iniciará esta semana, una vez que se haya publicado la resolución del conseller en el BOIB, y se realizará de “manera progresiva”. El conseller ha explicado que inicialmente, a partir de este domingo, la medida ya entrará en vigor en aquellos municipios donde se han aprobado los acuerdos en el pleno municipal y ya han completado todo el procedimiento: Alaró, Alcúdia, Campanet, Escorca, Inca, Muro, Petra, Pollença, Sa Pobla, Santa Margalida y Selva. Después se incorporarán los municipios restantes, Binissalem y Llubí.

La Conselleria ha explicado que esta colaboración se enmarca en las medidas promovidas por el Govern para fomentar los acuerdos entre municipios para mejorar el servicio de taxi. El régimen especial de recogida en el centro y norte de Mallorca se añade al que ya se aplica en ocho municipios de la bahía de Palma y la Serra de Tramuntana para la temporada de verano, de junio a septiembre. Asimismo, se prevé la próxima puesta en marcha de otro régimen especial de recogida del servicio de taxi en la zona de Llevant, con la participación prevista de tres municipios (Artà, Sant Llorenç y Son Servera).

365 días al año, 24 horas al día

El acuerdo presentado en Inca tendrá una vigencia de un año, con renovación tácita anual hasta un máximo de cuatro años. La colaboración se podrá desarrollar durante los 365 días del año y las 24 horas del día. El régimen será “recíproco y conjunto” entre los municipios adheridos, tanto para servicios de parada como para peticiones a través de la aplicación para dispositivos móviles.

«Es un nuevo paso en la línea de mejora continua de la movilidad en que trabajamos desde el Govern y en colaboración con los ayuntamientos y el mismo sector, y en particular de la modernización y mejora del servicio de taxi», ha destacado el conseller José Luis Mateo, acompañado de la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, durante el encuentro, en el que también han participado los alcaldes Virgilio Moreno (Inca), Biel Ferragut (Sa Pobla), Martí March (Pollença), Miquel Porquer (Muro), Joan Rotger (Selva) y Antoni Solivellas (Escorca), así como concejales de otros municipios y representantes de diferentes asociaciones de taxi.