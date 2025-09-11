Fin a una reivindicación histórica: Ariany ya cuenta con agua potable de la red en alta de Abaqua

Ariany ya cuenta con conexión a la red en alta de Abaqua, lo que permitirá garantizar el suministro de agua potable a la población y reducir la presión sobre los acuíferos. El convenio firmado entre el Govern y el Ayuntamiento contempla el suministro “seguro y de calidad” de hasta 141.000 metros cúbicos anuales procedentes de los recursos de Abaqua. Dicha cantidad cubre las necesidades de la población y permite afrontar las puntas de consumo que se producen en verano. De esta manera, se soluciona una demanda histórica y se pone fin a una situación de falta de agua que durante años había marcado el día a día del municipio del Pla.

El conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha detallado que la conexión se puso en marcha a mediados de agosto y desde entonces Ariany recibe agua procedente de la red en alta, en este caso, de las desaladoras que tiene el Govern lo que permite dar garantías de estabilidad en el suministro. “Este verano hemos mantenido tres reuniones con la Mancomunitat del Pla para analizar el problema del agua. Uno de los temas pendientes y que no había manera de desbloquear era la conexión en alta. Ahora se ha firmado el convenio, es un paso importante hacia una gestión sostenible del agua”, ha desgranado el conseller. El objetivo es abordar de una manera conjunta los retos de abastecimiento de agua en el interior de Mallorca. Así con la conexión de Ariany a la red en alta, el Govern avanza en su compromiso hacia un modelo de gestión integral y sostenible del agua que garantice el acceso a un recurso esencial para la ciudadanía y protega al mismo tiempo los acuíferos.

Así, el suministro de agua se hará de una manera estable y planificada durante todo el año y bajo unos estrictos controles sanitarios, de manera que los vecinos cuenten siempre con unos recursos hídricos seguros y aptos para el consumo. El departamento que dirige Lafuente también ha indicado que se comunicarán previamente las paradas técnicas que sean necesarias para el mantenimiento de la red para así garantizar la máxima seguridad del servicio.

Comisión de seguimiento

Por su parte, se ha creado una comisión de seguimiento formada por miembros de Abaqua y del Ayuntamiento de Ariany para reforzar el control y la gestión. Este organismo velará por el cumplimiento del convenio, tendrá la responsabilidad de resolver posibles incidencias y deberá asegurar que la gestión del servicio se adapte a las directrices del Pla Hidrològic de les Illes Balears. El convenio firmado es para cuatro años y se podrá prorrogar otros cuatro, además se adaptará automáticamente a las condiciones de la concesión administrativa que debe otorgar la Administración Hidráulica.