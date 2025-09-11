Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las obras del segundo tramo de la ronda norte de Porreres costarán 1,7 millones de euros

La nueva infraestructura prevé desviar el tráfico hacia las afueras del núcleo urbano, lo que permitirá reducir la contaminación acústica y ambiental en el centro de Porreres y aumentar la seguridad vial.

Plano de la ronda de Porreres completa donde incluye la Fase 1, ya construida, y la Fase 2 que está por construir. / CIM

EFE

Porreres

El Consell de Mallorca ha aprobado una modificación de crédito de 1,2 millones de euros para financiar la construcción del segundo tramo de la ronda norte de Porreres, una infraestructura que contará con un presupuesto total de 1,7 millones, 549.000 euros aportados por el Ayuntamiento.

La institución mallorquina ha detallado en una nota que el nuevo vial enlazará con el primer tramo, construido hace cinco años, y conectará la calle del Pont con la carretera hacia Vilafranca.

El convenio, que se firmará a finales de este mes entre el Consell y el Ayuntamiento de Porreres, establece que el consistorio se encargará de la redacción, aprobación, licitación y adjudicación de las obras.

Por su parte, la institución insular aportará la financiación y técnicos para supervisar los trabajos. Con la parte municipal se costeará además la construcción de varios aparcamientos incluidos en el proyecto.

Desviar el tráfico

La nueva ronda prevé desviar el tráfico hacia las afueras del núcleo urbano, lo que permitirá reducir la contaminación acústica y ambiental en el centro de Porreres y aumentar la seguridad vial. Ahora solo está en funcionamiento un primer tramo de 500 metros que conecta la calle de la Santa Creu con la del Pont.

