La necesidad de una prevención permanente

La experiencia, los mazazos recibidos, tienen acreditado de sobra que no hay tregua favorable en la vigilancia y prevención de los contagios nocivos tanto en el mundo animal como vegetal. En consecuencia, antes que asumir una derrota que podría verse animada por los esfuerzos improductivos, convendrá habilitar nuevas barreras de contención para frenar males próximos y lejanos.

En Balears no se han descrito focos de lengua azul desde diciembre de 2004, lo cual, en principio, puede indicar que la enfermedad está controlada, sin perjuicio de que pueda volver a repuntar en cualquier momento como ha ocurrido en otras épocas. En esta línea se sitúa la segunda fase de vacunación obligatoria contra este mal letal para el ganado bovino que la administración autonómica asume a partir del próximo lunes.

El director general de Agricultura, Fernando Fernández, se congratula de la estrategia mantenida en este archipiélago después de que en enero se reabriera un debate nacional sobre los programas de erradicación. Otros territorios lo han pasado peor que Balears y eso da alas, pero no permite alzar el vuelo del éxito asegurado.

Aparte de vigilar la lengua azul, en estos momentos resulta vital estar al acecho en relación a los avances que la gripe aviar experimenta en la península y permanecer al tanto de males nuevos que siempre van apareciendo, como esa dermatosis modular bovina detectada en Francia. En el caso de Balears, vistos sus condicionantes geográficos, se antoja imprescindible un control eficaz de las entradas de animales de que registran y su recorrido posterior.

La verdad es que, por una cosa o por otra, siempre hay peculiaridades insulares y hasta condicionantes climáticos por atender y hacer valer. Ahora resulta que la política agraria común fijada por la Comisión Europea para el periodo 2028-2034 no es, según la Conselleria, favorable para Balears. En consecuencia, han decidido integrase en grupos de trabajo para analizarla. Dicho así, parece que se rechaza antes de conocerla con mayor profundidad, pero siempre es bueno avanzar en el análisis y el conocimiento.