Marga Prohens recibe a la comitiva de las Festes des Vermar de Binissalem: "Son tradición, cultura, raíces e identidad"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido este jueves en el Consolat de Mar a la comitiva de la 59º edición de las Festes des Vermar de Binissalem, unas celebraciones que ha considerado que "son tradición, cultura, raíces e identidad".

La comitiva ha estado integrada por el alcalde de Binissalem, Joan Víctor Martí, los regidores del Ayuntamiento y las 'vermadores' y los 'vermadors' de este año. Durante la recepción, Prohens ha saludado a las 'vermadores' y los 'vermadors' y les ha entregado unos obsequios. Acto seguido, el alcalde de Binissalem ha pronunciado también unas palabras y ha entregado el programa de fiestas y un obsequio a la presidenta.

Recepción de la comitiva de las Festes des Vermar en el Consolat. / CAIB

"Me atrevería a decir que las Festes des Vermar no es solo una tradición, sino que es una de las fiestas más arraigadas de Baleares. Y, con el permiso de los 'binissalemers', la sentimos todos un poco nuestra", ha dicho Prohens.

La líder autonómica ha considerado que las fiestas "simbolizan lo que somos, lo que hemos sido, lo que hemos aprendido y heredado de nuestros antepasados. "Es tradición, cultura, raíces, identidad y fiesta, que es muy necesaria", ha subrayado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, también ha recibido a lo largo de la mañana de este jueves a la comitiva en la sede de la institución insular.

Galmés, ha destacado el valor de la Festa des Vermar "como tradición que trasciende Binissalem y que se ha convertido en una fecha apreciada para toda la isla".

El presidente insular ha agradecido la invitación que cada año hace la comitiva y ha animado a todos los mallorquines "a disfrutar de una fiesta única, que combina cultura, historia e identidad".

Los 'vermadors' y 'vermadores' también han sido recibidos por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, en el salón de plenos de la Cámara autonómica.