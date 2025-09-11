Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tributación municipal

Manacor abre el 15 de septiembre el periodo voluntario de pago de tributos municipales

Cartel informativo del Ayuntamiento de Manacor

Cartel informativo del Ayuntamiento de Manacor / DM

Redacción Part Forana

El Ayuntamiento de Manacor ha informado que el periodo voluntario de pago de los tributos municipales correspondientes al año 2025 se iniciará el próximo 15 de septiembre y finalizará el 1 de diciembre.

Durante este plazo, los contribuyentes podrán abonar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, las tasas municipales y los vedados de caza.

El pago podrá realizarse a través del Carter Virtual, accesible con DNI/NIF y código de contribuyente o mediante el sistema Cl@ve. También se podrá acudir a cualquier oficina de recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), con cita previa a través del portal de la ATIB o del teléfono 971 678 404.

Los recibos domiciliados se cargarán en las cuentas bancarias a partir del 14 de noviembre, con la posibilidad de elegir el día exacto de cargo a través del mismo Carter Virtual.

Atención presencial

Asimismo, el Ayuntamiento habilitará puntos de atención presencial para la obtención de avisos de pago en varios núcleos del municipio. En Porto Cristo, el servicio se prestará del 15 al 19 de septiembre y del 17 de noviembre al 1 de diciembre, de lunes a viernes, en las oficinas de la calle Gual, 31-A, de 8.30 a 13.30 horas.

En Cales de Mallorca, los avisos podrán recogerse el 25 de septiembre en el Centre Cívic del paseo de Manacor, en horario de 8.30 a 13.30 horas. En s’Illot, el servicio estará disponible el 26 de septiembre en la Delegación Municipal del carrer Camí de la Mar, 21, y en Son Macià, los días 2 y 3 de octubre en el Centre Cívic del carrer Puig d’Alanar, siempre en el mismo horario.

