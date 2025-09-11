El funcionario de Alcúdia detenido empadronaba a los migrantes irregulares en solares y en domicilios inexistentes

La Guardia Civil ha detenido a un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia por haber empadronado en solares o en domicilio inexistentes a 480 migrantes irregulares. La alcaldesa Fina Linares ha comparecido esta tarde en rueda de prensa para dar los detalles de una investigación que empezó hace unos dos meses cuando una persona acudió a la Casa Consistorial en busca de un duplicado de un empadronamiento. Las alarmas se activaron cuando se detectó que dicha persona no estaba en el sistema del Ayuntamiento. Linares ha puntualizado que el Ayuntamiento cuenta con dos programas de empradronamiento, uno que va directamente al Instituto Nacional de Estadística (INE) y luego se inicia otro expediente en el Gestiona que es donde se aporta toda la documentación necesaria para el empadronamiento. “Nos dimos cuenta que esta persona solo estaba en el INE pero no en el Ayuntamiento de Alcúdia. En principio nos pensábamos que se hacía duplicados con números aleatorios desde fuera pero luego nos dimos cuenta que salían desde las oficinas del Ayuntamiento”. Así empezó la investigación. Los empadronamientos se hacían por la tarde cuando las oficinas municipales permanecen cerradas. “Detectamos quién era el funcionario y lo denunciamos a la Guardia Civil”, ha relatado la alcaldesa.

El Ayuntamiento de Alcúdia. / R.F.

“Lo denunciamos y a partir de aquí la policía judicial hizo sus investigaciones pero nosotros paralelamente iniciamos el expediente disciplinario en reserva, es decir, que no es público”. Fina Linares ha contado que se pidieron declaraciones a las personas del departamento y al propio funcionario implicado. Paralelamente, el lunes la Guardia Civil acudió a las dependencias del Ayuntamiento para llevarse el ordenador, ayer se procedió a la detención del funcionario y este jueves ha pasado a disposición judicial por su presunta vinculación con el registro como residentes de inmigrantes irregulares a cambio de dinero.

La alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares: "Es una decepción" / R.F.

"Es una decepción"

En concreto, este funcionario empadronó de manera ilegal a 483 personas aunque el Ayuntamiento, según ha concretado la alcaldesa, solo tiene 430 empadronamientos comprobados. La alcaldesa ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de Alcúdia ya que los empadronamientos se hacían en solares o en domicilios que no existían. “Es una decepción porque a nadie le gusta que un funcionario engañe a la ciudadanía. Nos ha sabido muy mal”, ha reconocido visiblemente afectada.

Aunque este funcionario interino estaba asignado al área de Contratación, la alcadesa ha relatado que había trabajado unos meses en Estadística, por eso, tenía las claves de acceso. De hecho, ha recordado que el detenido empezó a trabajar en el Ayuntamiento de Alcúdia en mayo de 2023 y los empadronamientos irregulares empezaron en noviembre de este mismo año. “No hizo los 400 empadronamientos a la vez”, lo ha hecho de manera escalonada y prolongada en el tiempo hasta que ha salido a la luz. Ahora el Ayuntamiento procederá a dar de baja a todos los ciudadanos extranjeros en situación irregular empadronados de forma ilegal.