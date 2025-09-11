Festes des Vermar de 2025: La vendimia cierra con una menor producción pero con un fruto de gran calidad

Aunque en principio estaba previsto celebrar la presentación de las Festes des Vermar de Binissalem en los jardines del casal de Can Marc, un emblemático edificio recién adquirido por el Ayuntamiento, les previsiones meteorológicas obligaron a cambiar de ubicación el acto y, finalmente, se llevó a cabo en las bodegas José Luis Ferrer. María Dolores Montoro, exdirectora del CEIP Robines, se encargó de conducir la ceremonia, dando la bienvenida al centenar de asistentes y resaltando la presencia de los nuevos representantes de las fiestas, grandes protagonistas del evento y a quienes se pudo ver luciendo los tradicionales y típicos vestidos. Montoro destacó, un año más, la gran participación de asociaciones y particulares en el programa de las fiestas, con actividades para gente de toda edad.

FOTOS | Vendimia en la bodega Sa Cabana de Binissalem /

Vendimia

Acto seguido intervino Pep Lluís Roses, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, quien remarcó que la campaña de vendimia de este año había sido muy breve. De hecho, puntualizó, a día 9 de septiembre casi el 97% de la uva ya había sido recolectada, unos 800.000 quilos, y todo ello debido a contar con una producción menor debido, sobretodo, a dos factores; por una parte, el chubasco que se produjo a finales de abril, que influyó en restar producción, y por otro lado, el fuerte calor que ha caracterizado estos últimos meses, habiéndose dado el doble de días con temperaturas superiores a los 35 grados en comparación a anteriores temporadas; en definitiva, factores que han tenido mucho que ver en restar quilos a la vendimia de 2025. Aún así, Pep Lluís Roses quiso resaltar la gran calidad del fruto, sin ninguna uva afectada, algo que destacó de manera excepcional y que contribuirá en la elaboración de los nuevos vinos.

Cerró el acto el alcalde, Víctor Martí, quien basó gran parte de su discurso en un extenso y detallado repaso histórico sobre el casal de Can Marc, de la relación que tuvo con el sector vitivinícola y de las familias que lo han ocupado en diferentes épocas. Martí quiso resaltar que en el citado casal el Ayuntamiento tiene previsto proyectar un centro de interpretación del vino.