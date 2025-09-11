Los dueños de una casa en Banyalbufar reciben más de 600 ofertas al ponerla en alquiler por 740 euros al mes: “La gente tiene que poder vivir”

Posiblemente, se trata del anuncio inmobiliario que más asombro ha causado este verano en Mallorca. Lo han difundido esta semana los dueños de una pequeña casa de dos habitaciones y vistas panorámicas en Banyalbufar, que la acaban de poner en alquiler. ¿El precio? 740 euros al mes. Sí, 740 euros, un importe por el que en algunas zonas de la isla no se encuentra ni una habitación en piso compartido durante la temporada.

El anuncio, publicado en grupos de búsqueda de alojamiento en redes sociales, ha provocado numerosas reacciones, entre las que, sobre todo, predominan la incredulidad y la suspicacia. “¡Otra estafa más!”, se lamenta una persona.

Pero no, no es una estafa, según confirma a este diario Roderic Veas, quien, junto con su pareja, David, han puesto en alquiler la propiedad en esta idílica localidad de la Serra de Tramuntana, donde el precio del arrendamiento mensual del 80% de las casas se encuentra entre 1.501 y 23.878 euros al mes, según datos recabados de Real Advisor, un portal inmobiliario.

David y Roderic Veas han puesto en alquiler la casa de Banyalbufar / DM

Roderic Veas declara que, si han decidido fijar este precio, es por una cuestión de principios, por no querer aprovecharse de la emergencia habitacional existente en la isla. “Soy consciente de lo que tenemos ahora mismo”, manifiesta, en alusión a los altos precios del alquiler en Mallorca.

“Quiero gente que pueda pagar el alquiler, ¡pero que también pueda vivir con su sueldo!”, recalca este ciudadano originario de Catalunya, pero que, asegura, lleva “25 años” vinculado a Banyalbufar. “Vengo de Girona, pero mi corazón es de Banyalbufar”, enfatiza.

El anuncio en el que publicita su propiedad habla de una casa “sencilla” que se encuentra situada “en plena naturaleza”, con “todos los servicios del pueblo”. Indica que tiene “dos habitaciones, cocina, comedor” y un baño pequeño. “Mucho terreno, vistas preciosas, para parejas o personas que quieran vivir lejos de la ciudad, tranquilos”, concluye el anuncio.

Hasta el momento, Roderic y David han recibido más de 600 solicitudes de información por parte de gente interesada, lo que da una idea de la repercusión de este anuncio. Entre los comentarios que ha suscitado, hay de todo signo. Hay gente que no se lo acaba de creer, ya que es un precio totalmente fuera de mercado en la era de la burbuja inmobiliaria. Pero hay otros que le agradecen el gesto.

Interior de la pequeña casa que se alquila por 740 euros al mes en Banyalbufar / DM

“¡Un alquiler decente! Yo no la necesito, pero gracias por ser coherente”, escribe una usuaria. Por desgracia, la realidad es que estamos tan acostumbrados a precios abusivos que, si se nos presenta algo así, rápidamente pensamos que es una estafa. Ojalá hubiese más gente consciente de lo que está alquilando y volver a racionalizar los precios”, escribe otro usuario.

Mercado inmobiliario en Banyalbufar

El mercado inmobiliario en Banyalbufar y, en general, en la Serra, sigue los patrones al alza del resto de Mallorca. Según datos recogidos de Real Advisor, el precio de alquiler mensual medio para apartamentos actualmente en el mercado es de 1.013 euros.

Un vistazo a portales como Idealista corrobora los elevados precios de la localidad. Tras activar la opción de propiedades más baratas, aparece un piso de dos habitaciones y 129 metros cuadrados que se alquila por 1.750 euros al mes. Por una casa en el centro, también con dos habitaciones, pero con 80 metros cuadrados, se piden 2.350 euros mensuales. Por un chalé de 150 metros cuadrados en las afueras del pueblo, 4.500 euros.