Detenido un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia por empadronar a ciudadanos extranjeros irregulares

La Guardia Civil ha detenido a un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia por un presunto delito de falsedad documental al empadronar a personas extranjeras en situación irregular.

La detención se produjo este miércoles por la mañana, según la información del Instituto Armado. Este jueves ha pasado a disposición judicial en el Juzgado de Inca.

Al detenido se le imputan varios delitos, entre ellos falsedad documental. La investigación continúa abierta.