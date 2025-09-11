Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia por empadronar a ciudadanos extranjeros irregulares

El detenido ha pasado este jueves a disposición judicial en el Juzgado de Inca

El Ayuntamiento de Alcúdia.

El Ayuntamiento de Alcúdia. / DM

EP

Alcúdia

La Guardia Civil ha detenido a un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia por un presunto delito de falsedad documental al empadronar a personas extranjeras en situación irregular.

La detención se produjo este miércoles por la mañana, según la información del Instituto Armado. Este jueves ha pasado a disposición judicial en el Juzgado de Inca.

Al detenido se le imputan varios delitos, entre ellos falsedad documental. La investigación continúa abierta.

