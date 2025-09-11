Detenido un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia por empadronar a ciudadanos extranjeros irregulares
El detenido ha pasado este jueves a disposición judicial en el Juzgado de Inca
Alcúdia
La Guardia Civil ha detenido a un funcionario del Ayuntamiento de Alcúdia por un presunto delito de falsedad documental al empadronar a personas extranjeras en situación irregular.
La detención se produjo este miércoles por la mañana, según la información del Instituto Armado. Este jueves ha pasado a disposición judicial en el Juzgado de Inca.
Al detenido se le imputan varios delitos, entre ellos falsedad documental. La investigación continúa abierta.
