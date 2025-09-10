Sóller logra reducir un 11% el consumo de agua tras la alarma por sequía

Sóller ha conseguido reducir en un 11% el consumo de agua desde que el Ayuntamiento declaró la alarma por sequía a finales de agosto. El recorte se ha logrado gracias a la disminución del volumen utilizado tanto por los particulares como por los grandes consumidores, según informó el equipo de gobierno municipal en una reunión con los representantes de la oposición.

En el encuentro, presidido por el alcalde Miquel Nadal y con la participación de los concejales Antònia Frau y Carlos Darder, también asistieron técnicos municipales y responsables de Aqualia, empresa concesionaria del servicio de aguas. Por parte de la oposición acudieron Elvira Arbona, Sebastià Aguiló y Jaume Mateu.

El concejal de Infraestructuras, Carlos Darder, detalló que desde el 29 de agosto -día en que el alcalde dictó un bando apelando a la contención en el uso del agua potable- el consumo ha pasado de 4.030 a 3.500 metros cúbicos diarios. Además, subrayó el esfuerzo realizado por la ciudadanía, que ha hecho posible “un gran ahorro de agua”.

Las instalaciones municipales han reducido su gasto en un 80%, gracias a medidas como el cierre de las piscinas municipales, la suspensión del riego del campo de fútbol, la clausura de las duchas en los polideportivos y playas, así como el cierre del lavadero público del Port. Los grandes consumidores también han contribuido: Ports de les Illes Balears ha reducido su consumo un 50% y los hoteles un 20%.

Contención

Darder instó a mantener la contención para garantizar las reservas hídricas, ya que las lluvias registradas hasta ahora no son suficientes para revertir la sequía. De hecho, en la estación termopluviométrica de Sa Vinyassa solo se habían recogido 14,5 litros de lluvia hasta ayer por la mañana.