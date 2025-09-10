No quedan botellas por descorchar

Estar siempre de fiesta y celebración acaba siendo inoportuno; entre otras cosas, porque hacerlo, además de resultar agotador, significaría desvirtuar por completo el sentido del evento o la efemérides, pongamos por caso. Se ha acabado «el efecto champán» servido en las copas de la libertad y el ahorro acumulado durante la pandemia, dice la asociación de hoteleros de Alcúdia y Can Picafort. Se aprecian signos de moderación y cambios de hábitos en la ocupación turística, unos niveles que en las bahías del norte de la isla se asemejan a los de 2024, lo cual, en el lenguaje hotelero, viene a ser un éxito confirmado con la expresión «temporada positiva».

Pero, si ya no quedan más botellas de champán por descorchar, deberemos entender que la fiesta se ha acabado y que será mejor aprender a disfrutar de la rutina y la laboriosidad de cada día. Lo ha dicho el presidente de la asociación hotelera, Pablo Riera Marsá: trabajar con inteligencia, reforzando la calidad, la diferenciación y la sostenibilidad.

Ha habido un descenso de la ocupación en julio y agosto, pero los hoteleros no lloran, por tanto, tranquilos. Alcúdia cultiva el «multimercado» con ligera pérdida del británico y de los países del Este, mientras que en Can Picafort crece con fuerza el alemán y retrocede el británico. Nada de ello se interpreta como negativo. Se ha entendido que es oportuno diversificar todavía más aprovechando la energía del motor alemán.

No se puede perder de vista que, en tiempos de saturación generalizada a la vista y cuando se comienza a asimilar el concepto de decrecimiento, esta tendencia a la moderación, por lo que respecta a Alcúdia y Can Picafort, puede convertirse en un auténtico salvavidas y en una buena inversión de futuro, sobre todo si va de la mano de las nuevas preferencias de la clientela. En el balance de la temporada también queda claro que los turistas tienden a la autonomía. El ‘todo incluido’ está en declive y el self-catering, esa posibilidad de prepararse la comida propia, despunta al alza. Deben tenerlo en cuenta tanto los hoteleros como la variada oferta complementaria.