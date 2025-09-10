Así es el nuevo supermercado que ha abierto ALDI en Felanitx
La nueva tienda abre al público de lunes a domingo de 9:00 a 22:00 horas
Con este nuevo establecimiento, la compañía de productos alimentarios llega a los 16 supermercados en el archipiélago
Esta mañana, la marca de supermercados ALDI ha abierto un nuevo establecimiento en Felanitx. El establecimiento se encuentra en la Calle de Campos, 59. El establecimiento tendrá abierto de lunes a domingo desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche.
La inauguración ha contado con la presencia de Catalina Soler Torres, alcaldesa de Felanitx; Jaume Montserrat, primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda; y Rafel Rubio Ferrer, concejal de Comercio y Emprendimiento, Industria, Ferias y Mercados y Mercado Municipal. El equipo del supermercado estará formado por 12 nuevos empleados.
Y es que para celebrar la apertura de esta nueva tienda, la dieciséis en todo el archipiélago, el establecimiento ofrecerá promociones especiales y descuentos exclusivos en productos de todo el surtido, con el objetivo de facilitar el ahorro en la cesta de la compra de las familias baleares. La nueva instalación contará con plazas de párking para los consumidores que quieran acercarse al nuevo supermecado.
La cadena de supermercados sigue acercando a los vecinos y vecinas de Baleares un modelo de compra sencillo, accesible y de calidad. En este sentido, las marcas propias son el pilar fundamental de su propuesta para garantizar precios bajos sin renunciar a la calidad: 9 de cada 10 productos en sus lineales son de marca propia.
