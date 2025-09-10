Lloret restaura el retablo de Sant Sebastià de la parroquia
La intervención ha permitido parar la degradación provocada por una fuerte infestación de termitas y ha recuperado la solidez estructural del conjunto
El Obispado de Mallorca y el Consell han presentado la restauración del retablo de Sant Sebastià en la iglesia de Lloret. Se trata de unos trabajos que se han desarrollado en distintas fases entre 2023 y 2025. Dicha intervención ha permitido parar la degradación provocada por una fuerte infestación de termitas y ha recuperado la solidez estructural y la lectura estética del conjunto.
Y es que el conjunto presentaba un estado muy deficiente, con pérdidas volumétricas y fragilidad extrema de la madera por ataque de hormiga blanca (Reticulitermes lucifugus). La imagen titular de Sant Sebastià era el elemento más afectado ya que, además de tener el soporte interno muy degradado, había afectaciones en columnas, molduras y elementos del ático. La capa de preparación mostraba levantamientos y lagunas. Asimismo, las dos pinturas laterales estaban oscurecidas por el barniz oxidado y deformaciones del soporte textil.
Estabilidad
La intervención ha conseguido recuperar la estabilidad estructural del mueble, con todos sus elementos ornamentales, facilitando la lectura de todo el conjunto. También se ha aprovechado para redactar unas pautas específicas que tratan de mejorar su conservación preventiva.
Cabe recordar que la restauración de este retablo ha tenido que llevarse a cabo en diferentes fases y anualidades: estudios previos y diagnóstico, intervención inicial e intervención final. La intervención inicial fue más larga y costosa de lo previsto inicialmente, ya que advirtieron que la infestación de los térmidos seguía activa, lo cual imposibilitaba seguir con los trabajos de restauración. Una vez eliminada la infestación, se procedió a seguir con las tareas y llevar a cabo la intervención final. Así las cosas, culmina la restauración de un conjunto barroco asimilable al taller de los Carbonell (segunda mitad del 1700), reutilizando elementos de siglos anteriores (1600).
