Obituario

El historiador Ramon Rosselló recibe su despedida en Felanitx

El filólogo Tomàs Vibot destacó la monumental obra del investigador fallecido el domingo

Despedida del historiador 'felanitxer'.

Despedida del historiador 'felanitxer'. / Jaume Rigo

Jaume Rigo

Felanitx

Numerosas personas, vecinos, amigos, conocidos y admiradores de su obra se dieron cita este miércoles en el cementerio de Felanitx para dar el último adiós al gran investigador local Ramon Rosselló Vaquer de Firella, fallecido el pasado 7 de septiembre.

Despedida del investigador Ramon Rosselló Vaquer.

Despedida del investigador Ramon Rosselló Vaquer. / Aj

Intervinieron el filólogo Tomàs Vibot, quien destacó la monumental obra de su apreciado amigo al que calificó de homenot, la alcaldesa Catalina Soler que explicó alguna anécdota personal y, por último el rector de la ciudad, Josep Cerdà, antes del entierro del escritor finado.

El historiador Ramon Rosselló recibe su despedida en Felanitx

El historiador Ramon Rosselló recibe su despedida en Felanitx

