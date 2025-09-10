Obituario
El historiador Ramon Rosselló recibe su despedida en Felanitx
El filólogo Tomàs Vibot destacó la monumental obra del investigador fallecido el domingo
Jaume Rigo
Felanitx
Numerosas personas, vecinos, amigos, conocidos y admiradores de su obra se dieron cita este miércoles en el cementerio de Felanitx para dar el último adiós al gran investigador local Ramon Rosselló Vaquer de Firella, fallecido el pasado 7 de septiembre.
Intervinieron el filólogo Tomàs Vibot, quien destacó la monumental obra de su apreciado amigo al que calificó de homenot, la alcaldesa Catalina Soler que explicó alguna anécdota personal y, por último el rector de la ciudad, Josep Cerdà, antes del entierro del escritor finado.
