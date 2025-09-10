Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colocan la primera piedra para la plaza de Cas Concos

Las obras de la reivindicada construcción empezarán en los próximos días

FOTOS | Colocan la primera piedra para la construcción de la plaza de Cas Concos

FOTOS | Colocan la primera piedra para la construcción de la plaza de Cas Concos

Ver galería

FOTOS | Colocan la primera piedra para la construcción de la plaza de Cas Concos / AJ

Redacción Part Forana

Cas Concos

Cas Concos ha celebrado este miércoles la fiesta en honor a su patrón, Sant Nicolau de Tolentí. Tras la misa solemne dedicada al santo, se ha colocado la primera piedra para la construcción de la reivindicada plaza frente a la iglesia parroquial. El arquitecto Xavier Fontanet ha explicado a los vecinos los detalles de las obras que empezarán en los próximos días.

La jornada festiva ha continuado con las tradicionales ‘carreres de joies’, los ‘caparrots’, los ‘dimonis’ y una deliciosa paella que ha puesto la guinda a esta fiesta en Cas Concos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents