Colocan la primera piedra para la plaza de Cas Concos
Las obras de la reivindicada construcción empezarán en los próximos días
Cas Concos
Cas Concos ha celebrado este miércoles la fiesta en honor a su patrón, Sant Nicolau de Tolentí. Tras la misa solemne dedicada al santo, se ha colocado la primera piedra para la construcción de la reivindicada plaza frente a la iglesia parroquial. El arquitecto Xavier Fontanet ha explicado a los vecinos los detalles de las obras que empezarán en los próximos días.
La jornada festiva ha continuado con las tradicionales ‘carreres de joies’, los ‘caparrots’, los ‘dimonis’ y una deliciosa paella que ha puesto la guinda a esta fiesta en Cas Concos.
