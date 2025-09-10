Vuelta al 'cole'
Calvià recupera el PISE para jóvenes en riesgo de abandono escolar
El curso arranca con normalidad y con el retorno del programa socioeducativo en los institutos de Son Ferrer y Bendinat
El curso escolar 2025-2026 ha comenzado este martes en Calvià con una jornada sin incidencias destacables. Los alumnos se han incorporado a las aulas con normalidad, mientras efectivos de la Policía Local han controlado los accesos a los centros educativos y regulado el tráfico en las inmediaciones.
El inicio de curso ha estado marcado por la recuperación del Programa de Intervención Socioeducativa (PISE), que se desarrollará en el IES Son Ferrer y el IES Bendinat. El programa está dirigido a jóvenes de menos de 16 años que presentan absentismo, dificultades de adaptación o riesgo de abandono escolar, y combina las clases tradicionales con talleres prácticos y experiencias en entornos de trabajo reales, según informó el Ayuntamiento.
Además de los contenidos académicos, el PISE promueve el desarrollo personal de los alumnos a través del trabajo de las emociones, la convivencia, la confianza y la creación de vínculos. También se fomenta la implicación de las familias, considerada fundamental en el proceso educativo.
52.000 euros al año
El programa se financia con 52.000 euros anuales, aportados conjuntamente por la Conselleria de Educación y Universidades, el Ayuntamiento de Calvià y el Institut Municipal de Educación y Bibliotecas (IMEB). Está prevista la firma de convenios con empresas y entidades locales para ofrecer espacios de formación práctica en los que los jóvenes puedan desarrollar competencias profesionales.
El PISE comenzó en 2005 con seis alumnos y llegó a aplicarse en los tres institutos del municipio, con talleres de jardinería, carpintería y actividades en la Finca Pública Galatzó. El programa se mantuvo hasta 2009, cuando fue interrumpido.
