El bus lanzadera del TIB en la estación de Consell amplía su horario desde este miércoles

A partir de este miércoles, la línea 342 de la red de bus TIB, que comunica los municipios de Alaró y Consell con la estación de tren de Consell, amplía el servicio, según informó el Govern, que señaló que se incorporan dos nuevas expediciones diarias y otras para los fines de semana y festivos. De esta forma, destacó el Ejecutivo autonómico, "los usuarios de estas poblaciones contarán con el servicio de bus lanzadera para todas las frecuencias de conexión con el tren".

En un comunicado, la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad señaló que, con esta mejora, se responde a la petición del Ayuntamiento de Alaró para mejorar la movilidad en transporte públicos de los vecinos de la localidad.

Actualmente, informó el Govern, se cuenta con un nuevo vehículo de mayor capacidad para cubrir el servicio de la línea 342 y está previsto que se retome el servicio con este nuevo autobús al finalizar las obras que el Consell de Mallorca está llevando a cabo en la carretera de Alaró (Ma 2022 desde la avenida de la Constitució hasta el punto kilométrico 3.740), "que por motivos técnicos imposibilitan la circulación y acceso a las paradas de la calle Joan Alcover".

Hasta ahora, se cubre este servicio con un minibús, mientras que el nuevo vehículo tendrá mayor capacidad. De este modo se dará solución a los problemas de saturación de la línea que sufre en las horas de mayor demanda los días laborables, según comunicó la Conselleria.