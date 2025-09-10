Baleares arranca el lunes la segunda campaña de vacunación contra la lengua azul

La lengua azul en Baleares parece estar controlada. De hecho, no se ha confirmado ningún nuevo foco desde diciembre de 2024. “Esto es una buena señal porque puede indicar que la enfermedad está controlada”, ha asegurado el director general de Agricultura, Fernando Fernández, que ha avanzado que el lunes, 15 de septiembre, arrancará la segunda campaña de vacunación. "Mantener el programa de erradicación implica la vacunación obligatoria y que esta esté cubierta por la comunidad autónoma. Pero además, permite un mayor control y vigilancia de los movimientos y de las entradas de animales a Baleares. Como comunidad autónoma valoramos positivamente la decisión que adoptamos en enero de mantener la estrategia cuando se reabrió el debate nacional sobre la suspensión del Programa de Erradicación. Las dificultades que se viven en otros territorios en este momento nos reafirman en el camino que adoptamos”, ha justificado el director general.

Fernando Fernández ha participado este miércoles en las reuniones convocadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación junto con las comunidades autónomas. Uno de los temas tratados se ha centrado en el impacto de la lengua azul en el Estado. Durante la reunión del comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), las comunidades autónomas han intercambiado datos con el objetivo de definir una nueva estrategia frente a la propagación de la enfermedad. Otro de los puntos analizados ha sido la preocupación por el avance de la gripe aviar en la Península y por la posible incidencia de una nueva enfermedad procedente de Francia. Se trata de la dermatosis nodular bovina, una enfermedad grave que afecta al ganado bovino y que conlleva el sacrificio obligatorio.

Estrategia común

A iniciativa de Baleares y de otras comunidades autónomas, esta mañana se ha constituido un grupo de trabajo que tendrá como misión diseñar una estrategia común para hacer frente a la propuesta de la Comisión Europea sobre la nueva Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2034.

Según las primeras informaciones procedentes de Bruselas, el planteamiento de la Comisión no resulta nada favorable. Fernando Fernández ha remarcado que, en este momento, lo prioritario no es entrar en los detalles técnicos, sino analizar de manera global la propuesta y acordar una postura unitaria de todas las comunidades. El objetivo es revertir un plan que resulta “nefasto” tanto para el conjunto del sector agrario europeo como, de manera particular, para el balear. El grupo de trabajo ha comenzado a examinar el documento de la Comisión que, de entrada, diluye los instrumentos de política agraria y dificulta una visión de conjunto.

Por otro lado, durante la jornada se ha aprobado la segunda modificación del Plan Estratégico de la PAC 2025 (PEPAC), en la que se prevé que los compromisos adquiridos en el período 2023-2024, en caso de no poder pagarse o justificarse, puedan abonarse en el período siguiente. Se trata de una modificación que ha sido aceptada a propuesta de Baleares. Además, se han incorporado como cambios las propuestas del Reglamento del Paquete de Simplificación de la PAC y del Reglamento del Paquete del Vino. “Iniciar ahora el debate de estas modificaciones implica que trabajaremos sobre ellas para alcanzar un acuerdo, con el objetivo de tenerlo aprobado en el primer semestre de 2026”, ha destacado Fernández.