Ayuda mallorquina a ganaderos y apicultores de la España ‘quemada’

La ONG Inca Mallorca Solidària ha puesto el foco en esta ocasión en las zonas que han padecido este pasado mes de agosto los terribles incendios forestales que han destruido más de 335.000 hectáreas en diferentes comunidades del Estado español, principalmente en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Se trata de una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente. De hecho, seis de los diez mayores incendios ocurridos en el territorio nacional este siglo se han producido este verano. Según estimaciones del gobierno, el fuego ha arrasado unas 35.500 hectáreas de terrenos dedicados a la producción agraria y ganadera.

Voluntarios ayudan en el traslado del pienso destinado a los ganaderos afectados. / ONG Inca Mallorca Solidària

Desde Mallorca, a finales de agosto partió un convoy formado por siete furgonetas y 14 voluntarios en dirección a la provincia de León para poner en marcha una campaña exprés de cinco días en la que se recogieron hasta 10.000 kilos de pienso de oveja, vaca y perro de pastoreo para distribuir entre los ganaderos afectados de la zona de Felechares de la Valdería, cerca de la frontera con Galicia, y otros pueblos de la zona. Una parte del convoy solidario se dirigió a la zona montañosa de Boca de Huérgano, cerca de los Picos de Europa, para distribuir pienso en estas comarcas que también padecieron los efectos devastadores del fuego.

Durante la estancia de los voluntarios mallorquines en esta comarca, conocieron a Álvaro, un apicultor al que los incendios arrebataron unas 400 colmenas. La ONG ‘inquera’ decidió entonces comprarle la producción de miel que había podido salvar para venderla después y entregarle todos los beneficios obtenidos. La ayuda se extendió después a otros apicultores de la zona.

Colmenas totalmente calcinadas. / ONG Inca Mallorca Solidària

Por otra parte, Inca Mallorca Solidària, que ha realizado esta campaña codo a codo con otras dos entidades solidarias, Somos 1 Más y Amar Ucrania, entregó también comida a personas que se habían quedado sin sus casas.

Antonia Triguero, portavoz de la ONG mallorquina y regidora del Ayuntamiento de Inca, explica que la visita a estas zonas quemadas se asemeja a «una película de terror», con todos los paisajes carbonizados. «En las aldeas más pequeñas hay mucha tristeza entre los habitantes, la mayoría de ellos mayores de 60 años, ya que estas comarcas forman parte de lo que se denomina la España vacía». Allí hay gente que «lo ha perdido todo». «Recuerdo que me impactó mucho la imagen de los camiones que bajaban de los montes llenos de animales muertos», recuerda Triguero.

Pero en el drama siempre queda lugar para la esperanza. «La gente estaba muy agradecida del pienso que pudimos entregarles, no se podían creer que viniésemos de Mallorca especialmente para ello y nos recompensaban con tortillas de patatas que cocinaban las mujeres de los ganaderos en la escuela del pueblo».

La campaña solidaria se prolongará también a lo largo de este mes. Está previsto que el próximo día 15 de septiembre otro convoy formado por tres furgonetas transporte más pienso para los ganaderos afectados y compre unos 500 kilos más de miel que se venderá en Mallorca a partir del 22 de septiembre, cuando estará disponible en la tienda de Punts amb Vida de Inca. La compran directamente a los apicultores a 9 euros el kilo y se vende en Mallorca a 20 euros el kilo y 10 euros los tarros de 300 gramos.

Uno de los apicultores a los que la ONG mallorquina ha comprado la producción de miel. / ONG Inca Mallorca Solidària

Todos los beneficios serán entregados a los productores de la miel, algunos de los cuales «lo han perdido todo» y tienen dificultades para encontrar terrenos no quemados donde instalar las nuevas colmenas. La ONG mallorquina sabe que venderá toda la miel, ya que la primera remesa se agotó completamente incluso antes de que la expedición regresara a la isla, simplemente promocionando el producto a través de las redes sociales. Los interesados podrán realizar sus pedidos a través del número de whatsapp 647740149. También pueden realizarse donativos económicos que se invertirán en la compra de pienso para mascotas y ganado al bizum 11784.