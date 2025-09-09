El vídeo promocional de la ‘Correguda en roba interior’ de Bunyola se autocensura tras las quejas por su tono sexual: de una orgía a una fiesta con unicornios

Las voces corren por Bunyola, y el nuevo vídeo promocional de la ‘Correguda en roba interior’ ha partido en dos al pueblo. Por un lado, están quienes lo consideran una obra acertada, fiel al tono irónico y provocador que caracteriza esta fiesta. Por otro, quienes opinan que este año se ha ido demasiado lejos. Ante esa tesitura, y con la intención de calmar los ánimos y volver a unir al pueblo, los organizadores de la 'Correguda' han optado por autocensurar el vídeo de forma irónica, eliminando cualquier atisbo de polémica.

En el corto original —dirigido por Ferran Bex, codirector de la serie Norats, entre otros— un hombre entra en su casa mientras se oyen los gemidos de dos amantes. Al abrir la puerta de su habitación, se encuentra con una escena de sexo entre tres personas. Uno de los participantes lo invita a unirse, y el hombre se lanza a la fiesta con alegría.

En la nueva versión, publicada solo unas horas después de la primera, el hombre también llega a su casa, pero en lugar de gemidos se escuchan ruidos infantiles entremezclados con el himno de la 'Correguda'. Al atravesar la puerta de su habitación la imagen ahora es completamente distinta: una macrofiesta infantil en la que, para rematar, varios unicornios danzan alegremente, generados por inteligencia artificial.

Teatro de Bunyola

Varios de los actores del vídeo original pertenecen al grupo de teatro de Bunyola y no aparecen en la nueva versión. Joan Luna es uno de ellos: "No esperábamos este recibimiento, pero no nos tiene que afectar. Aunque también he recibido muchas muestras de cariño y apoyo".

A Luna le resulta irónico que se estén usando los mismos argumentos que hace 20 años, cuando también se criticaba la Correguda: "Entonces también decían que estaba sexualizado y que qué iban a pensar los niños".

El único actor que permanece en la nueva versión es Pere Quetglas. "Me ha parecido desconcertante y me ha dolido un poco cómo se ha recibido el vídeo", admite. Quetglas cree que las críticas vienen de "una minoría", y defiende el trabajo del equipo: "La organización se lo curra muchísimo, y para evitar malos rollos lo han recortado".

Sobre su participación, añade: "Estuvimos más de cuatro horas grabando el vídeo. Me habría hecho ilusión salir en el vídeo completo". Aun así, reconoce que la nueva versión tiene su punto: "Como mínimo, me he reído". Y concluye: "Aunque es una buena opción para salir del paso, no es el vídeo de la Correguda".

Organizadores

Eduard Riera, uno de los organizadores y creadores de la Correguda en roba interior, se ha autodenominado como "el portavoz encargado de atender la polémica del vídeo promocional".

"La Correguda siempre ha sido una fiesta polémica, que ha estado en el límite de cruzar las líneas rojas. Lo tenemos asumido", explica Riera.

"La idea de este año no ha gustado, no pasa nada, puedo entenderlo, por eso lo hemos quitado y luego lo hemos resubido irónicamente para hacer un poco de cachondeo. Aunque otros años las imágenes eran más explícitas y no ocurrió nada", aclara el organizador. Aun así, reconoce que entiende que la Correguda "es para todo el pueblo", aunque añade que los vídeos promocionales "siempre han sido un poco subidos de tono".

Eduard Riera asegura que han recortado el vídeo porque la intención de los organizadores "es que la gente haga fiesta" y no querían crear "mal ambiente" antes de que estas empezaran.

"Dentro de unos años pensaremos que esto fue una tontería. Cuando salíamos con ropa interior por la calle, la gente también ponía el grito en el cielo, y ahora está más normalizado", asegura Riera.

El organizador cree que no se ha entendido del todo el vídeo original: "Es una fiesta sexual, sí, pero se invita a todo el mundo a participar con consentimiento. El espíritu de la fiesta es que la gente participe en ella, por eso los vídeos siempre animan a participar".

Admite que la situación le sabe mal: "La gente trabaja mucho y no ha gustado, tenemos que aceptarlo". Aun así, Riera explica que también han recibido "numerosas muestras de cariño".

A Eduard Riera le sabe mal "porque la gente trabaja mucho y no ha gustado, tenemos que aceptarlo" y concluye animando a todo el pueblo a implicarse: "La fiesta es de todos. Este año hacemos el pregón el grupo de amigos que empezamos todo esto. Invitamos a todo el mundo a acudir al pregón este jueves a las 20:30, para que el pueblo sea un esclat de vida i de color, y que todos la podamos celebrar".