La segunda Fira de la Caça i del Món Rural incluirá una amplia muestra de animales

El Consell de Mallorca ha presentado este lunes la segunda edición de la Fira de la Caça i del Món Rural, que contará con "una amplia oferta de expositores, animales y actividades para toda la familia". El evento, que combina caza, medio ambiente y mundo rural y "realza las tradiciones de la isla", se celebrará en el Hipòdrom de Son Pardo de Palma durante el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, entre otros cargos insulares, han presentado el programa en un acto que ha estado ambientado con una muestra de animales, con presencia de caballos y carruajes, y que ha contado con la presencia del chef Koldo Royo y el cazador y escritor Javier Sagrera Azpillaga.

Galmés ha afirmado que "la caza representa una tradición viva y un vínculo con nuestro mundo rural". Por eso, ha dicho, que "esta feria quiere ser un espacio para preservar, poner en valor esta tradición y fomentar el respeto por el medio ambiente y la biodiversidad". Por su parte, Bestard ha destacado "la gran tradición que representa la caza en Mallorca, una actividad que fomenta el contacto directo con el mundo rural y que está representada en esta feria que deseamos que sea un punto de encuentro para todos los mallorquines que aman nuestra cultura, la naturaleza y el mundo cinegético". "El evento que se celebró el año pasado por primera vez tuvo una gran acogida de público y este año esperamos superar la cifra de visitantes", ha añadido.

Amplia presencia de animales

El programa de este año propone una amplia oferta de exposiciones de animales, pájaros, caballos y diversidad de especies de ganado autóctono. Pero, sin duda, según subraya el Consell, la muestra de ejemplares de 'boc' balear "será una de las protagonistas destacadas". "En esta edición se le quiere rendir un homenaje, cuando se cumplen los 25 años del inicio del proceso de homologación como especie protegida única en el mundo, con el objetivo de proteger a estos animales y favorecer su supervivencia y conservación", añade la institución insular. Habrá presencia de chivos puros (variedad caprina ancestral) en la feria. El evento incluirá también exhibiciones de animales, concursos, talleres, carreras, stands con producto local y artesanía tradicional relacionada con el campo y utensilios de oficios tradicionales y de caza. Tampoco faltarán las demostraciones de perros de pastor, de caza con perros galgos ni las carreras de caballos, entre otras actividades.

Además, los visitantes podrán asistir a un espectáculo de cocina en directo, tanto el sábado como el domingo, a las 12 horas, con la preparación de recetas tradicionales de caza a cargo de los chefs Jordi Cantó (Estrella Michelín) y Koldo Royo. El sábado por la noche tendrá lugar "el momento más emotivo" con el reconocimiento a personas relevantes del sector cinegético y del mundo rural de Mallorca, seguido de la proyección de fotografías de temática de caza y la entrega de premios del concurso fotográfico.

La primera jornada de la feria concluirá con dos de las novedades de esta edición: un concierto del dúo Marga Pocoví y Biel Tous, y la actuación del humorista y divulgador científico Xavi Canyelles.