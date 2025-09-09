El reasfaltado de 11 km entre Peguera y Andratx empieza en octubre y costará 6,4 millones
La mejora de la carretera es una reivindicación de los vecinos ya que es uno de los actuales puntos negros con respecto al deterioro del firme
Las obras de refuerzo del firme de 11 kilómetros entre Peguera y el Puerto de Andratx comenzarán a principios de octubre y se llevarán a cabo de noche, para reducir las molestias, ha informado el departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras de Mallorca, que destinará un presupuesto de 6,4 millones. El conseller Fernando Rubio se ha reunido este martes con la alcaldesa de Andratx, Estefania Gonzalvo, para coordinar el inicio de los trabajos en la carretera Ma-1 con el objetivo de evitar molestias a los vecinos.
Este proyecto arreglará uno de los actuales puntos negros con respecto al deterioro del firme de la carretera. Se espera que los trabajos duren seis meses. La intervención consiste en aplicar asfalto nuevo entre los kilómetros 21 y 32 de la Ma-1, ya que se han detectado tramos con deficiencias por grietas y erosión provocadas por el paso del tiempo. Las obras han sido adjudicadas a Matías Arrom Bibiloni por una oferta de 6.122.600 euros. Debido a la densidad de circulación que tiene esta carretera durante el día, se ha decidido que las tareas se ejecuten de noche. Una vez se hayan iniciado, habrá cortes de tráfico desde las 23 h hasta las 5 h, de lunes a viernes.
Las obras afectan a la carretera de Andratx, concretamente el tramo que va desde el túnel de sa Coma, cerca de Peguera, hasta el Puerto de Andratx.
En esta zona está previsto arreglar las deformaciones que sufre el asfalto cuando no está bien compactado, taponar grietas, erosiones o pulimentos del firme, sustituir las señales de tráfico verticales (obsoletas según la normativa) y pintar las marcas viales. Aprovechando la ocasión, también se limpiarán y se desbrozarán los arcenes y las cunetas de la carretera.
Esta infraestructura está subvencionada por el convenio de colaboración en materia de carreteras que el Consell de Mallorca tiene con el Govern.
Reivindicación vecinal
Rubio ha explicado que la mejora de la carretera, "una obra que hace cerca de diez años que reivindican los vecinos de Andratx y de Calvià", finalizará en mayo y mejorará "la seguridad y la fluidez del tráfico".
