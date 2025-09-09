Llucmajor potencia la limpieza de torrentes para prevenir riesgos

El Ayuntamiento de Llucmajor ha informado este lunes que ha intensificado los trabajos de limpieza en los torrentes del municipio con el objetivo de "garantizar la seguridad ciudadana y minimizar posibles riesgos derivados de las lluvias habituales al final del verano".

De esta forma, en los últimos días se han llevado a cabo trabajos en el Torrent de Na Joanota y en el Torrent de Son Verí, donde se han retirado residuos sólidos urbanos, plásticos, maderas y restos de maleza que dificultaban el buen flujo del agua. En total, se han extraído un total de 70 sacas de residuos, lo que "demuestra la necesidad y utilidad de estas actuaciones", subraya la institución municipal.

Estas tareas se suman a las que se realizaron hace apenas diez días en el Torrent dels Jueus, donde la brigada municipal ya llevó a cabo una limpieza exhaustiva en la misma línea de prevención, retirando 15 toneladas de residuos depositados en la desembocadura y la trama urbana de este torrente.

De forma paralela, y para reforzar la seguridad en los puntos más sensibles, la empresa concesionaria del servicio de aguas llevará a cabo una revisión y limpieza de los imbornales situados en zonas con riesgo de acumulaciones de agua, evitando así posibles incidencias en la red viaria.

La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, ha destacado que “estas actuaciones son imprescindibles para preparar el municipio ante la llegada de las lluvias. Es un trabajo de gran importancia para la seguridad de vecinos y vecinas”.

Por su parte, el concejal de Medioambiente, Antonio Cayuela, ha señalado que “la retirada de residuos y vegetación en los torrentes es fundamental para mantener su funcionalidad natural. Con estas acciones garantizamos un mejor drenaje y evitamos problemas mayores en épocas de fuertes precipitaciones”.

El Consistorio de Llucmajor hace un llamamiento a no depositar residuos en zonas naturales o no autorizadas, para preservar el medio ambiente y la seguridad de todos, y recuerda que la Policía Local y el área de Medio Ambiente persiguen este tipo de actuaciones que son susceptibles de sanciones.