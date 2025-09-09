Los hoteleros de Sóller reclaman más control sobre el consumo de agua de los alquileres turísticos

La patronal hotelera de Sóller ha instado al Ayuntamiento a vigilar también el consumo de agua de las viviendas de alquiler turístico del municipio. El presidente de la asociación hotelera, Lluís Rullan, explicó que los hoteles de la localidad tienen monitorizado su gasto gracias a contadores digitales con telelectura, que envían a diario los datos a la concesionaria del servicio municipal. De este modo, la empresa gestora dispone en todo momento de la información sobre el consumo real de los establecimientos.

En cambio, las viviendas de uso turístico disponen de contadores convencionales que solo se leen cada trimestre al igual que las viviendas particulares. Por ello, los hoteleros reclaman al Consistorio que incremente los controles e impulse medidas de ahorro que alcancen también a este sector, especialmente teniendo en cuenta que muchos de estos alojamientos disponen de piscina y jardín.

Actualmente, las plazas hoteleras (unas 3.500) y las de alquiler vacacional (cerca de 3.200) son prácticamente equivalentes. Los hoteles, además, tienen fijado un consumo promedio diario de unos 250 litros por plaza turística, cifra que algunos establecimientos incluso han logrado reducir.

Rullan valoró de forma positiva la reunión mantenida la pasada semana con el Ayuntamiento para abordar la problemática del agua potable y recordó que el sector lleva años aplicando medidas para disminuir su consumo. En los últimos días, además, los hoteles han reforzado estas iniciativas con nuevas acciones, como la colocación de carteles en varios idiomas en recepciones y zonas comunes de sus establecimientos para concienciar a los clientes sobre la necesidad de reducir el gasto de agua.

El Ayuntamiento convocó la pasada semana a representantes de hoteles, restaurantes, bares y cafeterías para instar que reduzcan el consumo de agua potable de la red municipal debido a la fuerte sequía que afecta en valle. En esta reunión, se pusieron sobre la mesa medidas de reducción del consumo, muchas de las cuales los hoteles de Sóller vienen aplicando desde hace tiempo.

Situación delicada

Cabe recordar que la situación hídrica de Sóller se encuentra al límite. La pasada semana se supo que el municipio únicamente disponía de reservas de agua para garantizar el abastecimiento durante los próximos diez días, lo que obliga al Ayuntamiento a contemplar la aplicación de cortes en el suministro en las próximas semanas si no se producen lluvias abundantes que permitan recuperar los acuíferos. El alcalde de Sóller, Miquel Nadal, se reunió el lunes de la pasada semana con el director general de Recursos Hídrics del Govern, Joan Calafat, y con los alcaldes de Deià y Fornalutx, Joan Ripoll y Francesc Marroig, respectivamente, para analizar la gravedad de la sequía que afecta a la Serra de Tramuntana y explorar posibles soluciones a corto plazo. Tras el encuentro, Nadal reconoció que la situación “no es nada alentadora”, teniendo en cuenta el descenso del nivel de los pozos que abastecen el municipio y la ausencia de previsiones de lluvia a corto plazo.

Por otra parte, tal y como adelantó este diario el domingo, ya empiezan a adoptarse medidas para paliar los problemas de falta de agua a larzo plazo en el valle de Sóller. Una de estas medidas será la redacción de un proyecto técnico para que el trasvase de sa Costera pueda funcionar de forma reversible. El objetivo es que, en periodos de sequía como la que actualmente se da, las canalizaciones permitan transportar agua desde otros acuíferos de la isla hasta la Vall de Sóller. El proyecto, sin embargo, no será inmediato. Según la dirección general de Recursos Hídricos, se necesitarán «al menos dos años entre la redacción y la ejecución de las obras». Aun así, defiende que se trata de la solución técnica más viable para garantizar el suministro de agua en el valle.