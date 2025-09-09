Denuncian que el Hotel Formentor sigue sin retirar los escombros de la reconstrucción

La Associació Formentor Públic, una entidad nacida a mediados de 2023 para denunciar la privatización de la emblemática península del municipio de Pollença por parte de la propiedad del Hotel, actualmente conocido como Four Seasons Resort Mallorca, ha denunciado este martes que el establecimiento turístico sigue sin retirar los escombros y restos de materiales de obra derivados de las obras de construcción del hotel. Cabe recordar que el histórico establecimiento había sido derribado en 2022 para ser reconstruido y reinició la actividad turística el pasado verano.

La citada entidad denuncia que la no retirada de los restos de obra en el entorno del hotel supone una “grave infracción ambiental” y además “degrada el paisaje de un entorno natural único”. “Consideramos inadmisible que la dirección del hotel consienta de forma deliberada la presencia de residuos en la zona, poniendo en evidencia su falta de respeto por el medio ambiente y por el patrimonio de todos los ciudadanos”, añade la plataforma.

Por otra parte, también denuncia que el proceso de privatización de la playa de Formentor por parte de la sociedad propietaria del establecimiento, que “destaca por su flagrante incumplimiento de la normativa que la Administración ha permitido con una permisividad incomprensible”, subraya. Así, la Associació Formentor Públic explica que el Four Seasons “ha dado un paso más en su estrategia de apropiación de los bienes públicos” y este año promociona “momentos de relajación en la exclusiva playa privada del resort” en su página web, a pesar de que la playa de Formentor, como todas las demás, es un espacio público y abierto a la ciudadanía. La plataforma asegura que durante este verano, cada mañana el hotel “ocupa todo el espacio de la playa, usurpando el uso ciudadano de un bien de dominio público marítimo-terrestre”, lo que supone una “violación flagrante de la legislación de Costas y de los derechos ciudadanos de acceso a los espacios públicos”. “La playa de Formentor no puede ser privatizada por intereses económicos particulares, por muy lujosos que sean”, añade la entidad que defiende el uso público de Formentor.

Una imagen de la playa de Formentor que, según la plataforma, pretende ser privatizada por el Hotel, que se aprecia al fondo. / J. Frau

A su entender, el caso del Four Seasons Formentor “evidencia un modelo económico perverso” en el que la “violación sistemática de la legalidad urbanística y ambiental se convierte en una inversión rentable”. Así, la plataforma añade que el hotel “puede asumir tranquilamente” las multas que se le imponen, que “representan menos del 10 por ciento de su inversión inicial, que es de 80 millones de euros”. Además, recuerda que las tarifas oscilan entre los 1.600 euros y los 3.200 euros por noche en las suites más lujosas. “Esta dinámica envía un mensaje demoledor: en Mallorca se puede construir ilegalmente, apropiarse de los bienes públicos y operar con total normalidad, simplemente pagando unas multas que son mínimas en proporción al negocio”.

Por todo ello, la entidad Formentor Públic exige una “actuación inmediata” de la Administración autonómica para “hacer cumplir la legislación de Costas y garantizar el acceso público a la playa de Formentor”, así como la “retirada inmediata” de todos los elementos que privatizan ‘de facto’ la playa pública de forma ilegal y de todos los restos de obra que permanecen en el entorno. Asimismo, reclaman una “investigación exhaustiva” sobre las responsabilidades políticas y administrativas que han permitido esta “situación de impunidad”. “El patrimonio natural y paisajístico de Formentor, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, no puede seguir siendo víctima de intereses económicos que actúan al margen de la ley. Formentor es de todos los mallorquines y de toda la humanidad, no del Four Seasons”, concluye la plataforma.