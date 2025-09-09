El Ayuntamiento de Andratx destina 152.000 euros a subvenciones deportivas

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado la concesión de 152.000 euros en subvenciones deportivas, una inversión destinada a reconocer y respaldar la labor de deportistas individuales por méritos deportivos, clubes locales dedicados a la promoción del deporte base y equipos que compiten en ligas nacionales fuera de Baleares.

Según ha informado el Consistorio en una nota, esta nueva partida supone un incremento respecto a años anteriores, lo que refleja -afirman- la voluntad del equipo de gobierno de consolidar su compromiso con el deporte andritxol. El apoyo se dirige especialmente a aquellos equipos que desarrollan una intensa actividad competitiva fuera de la isla, representando al municipio en diferentes disciplinas.

Mejora y mantenimiento de las instalaciones deportivas de Andratx

De forma paralela, el Ayuntamiento continúa trabajando en la mejora y el mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, con el objetivo de garantizar espacios de calidad para la práctica deportiva. En los últimos dos años se han ejecutado actuaciones por un valor aproximado de dos millones de euros, lo que ha permitido renovar y acondicionar diversas infraestructuras.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha asegurado que esta inversión supone “un importante respaldo al esfuerzo y dedicación" de los deportistas y entidades deportivas de Andratx, que, ha subrayado, cada año elevan el nivel y "representan con orgullo al municipio en diferentes disciplinas y categorías”.