Adiós a una vida detrás del mostrador: Pep Corró se jubila después de 47 años en Can Rovira de Inca
El Ayuntamiento rinde homenaje a las personas que se han jubilado tras una vida dedicada al comercio y la restauración local
El Ayuntamiento de Inca ha rendido homenaje a varias vecinas y vecinos del municipio que recientemente se han jubilado, tras dedicar toda su trayectoria profesional al comercio y la restauración de la ciudad. Con este gesto, el consistorio quiere reconocer su labor y agradecer la contribución que, durante décadas, han realizado al tejido económico y social de Inca.
En este marco, esta semana se entregó un obsequio institucional a Pep Corró, que se jubila este mes de septiembre tras 47 años de trabajo en la histórica tienda Can Rovira. Asimismo, se reconoció la trayectoria de Andrés Martínez, quien dejó la actividad el pasado mes de julio después de más de 44 años al frente del emblemático Bar Kiko de Inca.
Previamente, también se había homenajeado a Úrsula Sebastià, propietaria de la tienda Makos, y a Carmen Lorente Gayá, por su vida profesional vinculada al comercio local.
«Es un honor reconocer públicamente la trayectoria de estas personas que han sido parte esencial del día a día de nuestra ciudad. Con su trabajo, han dado vida al comercio y la restauración locales y forman parte de la memoria colectiva de Inca», destacó el alcalde, Virgilio Moreno.
Pilares
Con este programa de homenajes, el Ayuntamiento de Inca reafirma su compromiso con el apoyo y la defensa del comercio y la restauración de proximidad, considerados pilares fundamentales para el presente y el futuro de la ciudad.
- Inca organiza una actividad para contemplar la 'Luna de Sangre' desde el Puig de Santa Magdalena
- Proyectan hacer reversible el trasvase de sa Costera para llevar agua de s’Estremera a Sóller
- La cooperativa de Sóller da por perdida la cosecha de aceituna de mesa
- El eclipse solar de 2026 deja precios de lujo en Mallorca: Una noche por 22.000 euros en el Port de Sóller
- Pollença multa con 1,1 millones de euros al Hotel Formentor por construir sin licencia
- La producción de algarroba cae un 50% debido a la bajada del precio y a los efectos de una plaga
- Sóller solo tiene agua para diez días y prepara cortes en el suministro
- La playa de Sant Elm estrena un sistema pionero para mejorar el estado del litoral y combatir las algas