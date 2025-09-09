Adiós a una vida detrás del mostrador: Pep Corró se jubila después de 47 años en Can Rovira de Inca

El Ayuntamiento de Inca ha rendido homenaje a varias vecinas y vecinos del municipio que recientemente se han jubilado, tras dedicar toda su trayectoria profesional al comercio y la restauración de la ciudad. Con este gesto, el consistorio quiere reconocer su labor y agradecer la contribución que, durante décadas, han realizado al tejido económico y social de Inca.

Pep Corró ha dedicado 47 años a Can Rovira. / Can Rovira

En este marco, esta semana se entregó un obsequio institucional a Pep Corró, que se jubila este mes de septiembre tras 47 años de trabajo en la histórica tienda Can Rovira. Asimismo, se reconoció la trayectoria de Andrés Martínez, quien dejó la actividad el pasado mes de julio después de más de 44 años al frente del emblemático Bar Kiko de Inca.

Reconocimiento a Andrés Martínez del Bar Kiko. / Aj

Previamente, también se había homenajeado a Úrsula Sebastià, propietaria de la tienda Makos, y a Carmen Lorente Gayá, por su vida profesional vinculada al comercio local.

«Es un honor reconocer públicamente la trayectoria de estas personas que han sido parte esencial del día a día de nuestra ciudad. Con su trabajo, han dado vida al comercio y la restauración locales y forman parte de la memoria colectiva de Inca», destacó el alcalde, Virgilio Moreno.

Pilares

Con este programa de homenajes, el Ayuntamiento de Inca reafirma su compromiso con el apoyo y la defensa del comercio y la restauración de proximidad, considerados pilares fundamentales para el presente y el futuro de la ciudad.