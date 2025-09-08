PortsIB adjudica la reforma del paseo de Cap des Toll de Porto Cristo
El proyecto, de 1,1 millones de euros, pretende modernizar una de las zonas más transitadas del núcleo costero de Manacor
La entidad Ports de les Illes Balears (PortsIB), dependiente de la Conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua, ha adjudicado el contrato para la ejecución del proyecto de rehabilitación del muelle y pavimentación del paseo des Cap des Toll en el puerto de Porto Cristo, por un importe total de 1,1 millones de euros. Este paseo está ubicado junto al Riuet, uno de los paseos más populares del Port de Manacor.
Dentro del importe total adjudicado, 1,09 millones de euros se destinan a la ejecución de las obras y 15.452,48 euros a la gestión de residuos. Con un plazo de ejecución de ocho meses y el inicio previsto para este octubre, el proyecto supondrá una actuación clave para modernizar y adecuar una de las zonas más transitadas del puerto, "mejorando la seguridad, la accesibilidad y la calidad de los servicios que se ofrecen", subraya PortsIB en una nota.
Las obras incluyen la rehabilitación del muelle y la pavimentación del paseo, la renovación de servicios y canalizaciones, la mejora de la accesibilidad y la seguridad del espacio, así como la gestión de los residuos derivados de los trabajos. También se contempla la renovación de la red de saneamiento y la canalización de la línea de telecomunicaciones, actualmente aérea, para su soterramiento.
- Inca organiza una actividad para contemplar la 'Luna de Sangre' desde el Puig de Santa Magdalena
- Proyectan hacer reversible el trasvase de sa Costera para llevar agua de s’Estremera a Sóller
- Así ha sido el primer día de pesca de ‘raors’ en Mallorca: muchos aficionados con barcas y pocas capturas
- La cooperativa de Sóller da por perdida la cosecha de aceituna de mesa
- El eclipse solar de 2026 deja precios de lujo en Mallorca: Una noche por 22.000 euros en el Port de Sóller
- Pollença multa con 1,1 millones de euros al Hotel Formentor por construir sin licencia
- La producción de algarroba cae un 50% debido a la bajada del precio y a los efectos de una plaga
- Sóller solo tiene agua para diez días y prepara cortes en el suministro