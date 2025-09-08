PortsIB adjudica la reforma del paseo de Cap des Toll de Porto Cristo

La entidad Ports de les Illes Balears (PortsIB), dependiente de la Conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua, ha adjudicado el contrato para la ejecución del proyecto de rehabilitación del muelle y pavimentación del paseo des Cap des Toll en el puerto de Porto Cristo, por un importe total de 1,1 millones de euros. Este paseo está ubicado junto al Riuet, uno de los paseos más populares del Port de Manacor.

Dentro del importe total adjudicado, 1,09 millones de euros se destinan a la ejecución de las obras y 15.452,48 euros a la gestión de residuos. Con un plazo de ejecución de ocho meses y el inicio previsto para este octubre, el proyecto supondrá una actuación clave para modernizar y adecuar una de las zonas más transitadas del puerto, "mejorando la seguridad, la accesibilidad y la calidad de los servicios que se ofrecen", subraya PortsIB en una nota.

Las obras incluyen la rehabilitación del muelle y la pavimentación del paseo, la renovación de servicios y canalizaciones, la mejora de la accesibilidad y la seguridad del espacio, así como la gestión de los residuos derivados de los trabajos. También se contempla la renovación de la red de saneamiento y la canalización de la línea de telecomunicaciones, actualmente aérea, para su soterramiento.