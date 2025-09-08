Un melón de 20,290 kilos gana el concurso de la Fira de Vilafranca

La localidad de Vilafranca de Bonany ha celebrado este domingo el día central de la Fira i Festa del Meló, donde uno de los platos fuertes ha sido el concurso del melón más pesado. Sebastià Jaume y Benet Andreu han ganado con una pieza de 20,290 kilos.

A lo largo de toda la jornada, los numerosos visitantes han podido disfrutar de un sinfín de actividades para todos los públicos. Uno de los puntos fuertes ha sido la exposición de variedades de melón, además de muestras de fotografía. También se ha organizado una cata de melón de diversas variedades mallorquinas.

Cabe destacar que el Consell ha aprovechado la feria para presentar un nuevo estand itinerante que rodará por diferentes ferisa de la isla para promocionar el producto local.