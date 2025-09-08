El Consell aporta 3 millones de euros para financiar residencias municipales

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompañado por el conseller de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha firmado este lunes un convenio con los ayuntamientos de Artà, Campos, Llucmajor, Santa Maria, Muro y Pollença que destina un total de 3 millones de euros a financiar sus residencias municipales.

Según explica la institución insular, "este dinero repercutirá directamente en la financiación de hasta 256 plazas residenciales, asegurando así que los centros dispongan de los recursos necesarios para mantener y reforzar su actividad". «Esta inversión refleja nuestro compromiso con las personas. Es un paso importante que garantiza que las residencias municipales, un servicio esencial para que las personas mayores, cuenten con el apoyo económico y técnico necesario para ofrecer un servicio digno y de calidad», ha destacado el presidente Galmés quien ha añadido que «los ayuntamientos son clave para mantener la calidad de los servicios sociales en el territorio".

Un convenio "pionero" en la isla

El Consell añade que el acuerdo firmado hoy es "el primer convenio económico específico para residencias municipales impulsado por el Consell de Mallorca" y supone "un antes y un después" en la colaboración con los consistorios, que hasta ahora debían gestionar y financiar los centros sin ninguna ayuda.

Los alcaldes de los municipios firmantes han valorado muy positivamente la medida, que consideran un "paso adelante" para garantizar la equidad territorial y dar respuesta a una realidad que supera a menudo las capacidades de los ayuntamientos. Han coincidido en que 2este convenio refuerza el modelo de proximidad y permite que las personas mayores puedan seguir viviendo y recibiendo atención en su pueblo".

La partida de 3 millones de euros destinada a residencias municipales forma parte de los presupuestos de 2025, que según el gobierno insular son "los más sociales de la historia del Consell de Mallorca". Con esta inversión, la institución insular "reafirma su compromiso de trabajar conjuntamente con los ayuntamientos para garantizar servicios sociales sostenibles, inclusivos y accesibles en toda la isla".