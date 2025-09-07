Proyectan hacer reversible el trasvase de sa Costera para llevar agua de s’Estremera a Sóller

La Conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua ha encargado la redacción de un proyecto técnico para que el trasvase de sa Costera pueda funcionar de forma reversible. El objetivo es que, en periodos de sequía como la que actualmente se da, las canalizaciones permitan transportar agua desde otros acuíferos de la isla hasta la Vall de Sóller.

Así lo confirmó el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, tras reunirse esta semana en Sóller con los alcaldes de la comarca para evaluar la grave situación de sequía que afecta a Sóller, Fornalutx y Deià. En declaraciones a este diario, Calafat señaló que se buscan «soluciones de futuro» ante una coyuntura que calificó de «extraordinaria». La opción más factible para el Govern es dar un doble uso al trasvase de sa Costera, de modo que pueda abastecer a Sóller y Fornalutx con agua procedente de los pozos de s’Estremera (Bunyola).

El proyecto, sin embargo, no será inmediato. Según Calafat, se necesitarán «al menos dos años entre la redacción y la ejecución de las obras». Aun así, defendió que se trata de la solución técnica más viable para garantizar el suministro de agua en el valle.

El trasvase de sa Costera entró en servicio en 2009 para aprovechar el agua de la fuente situada junto a la antigua central eléctrica de El Gas, casi a pie de mar en los acantilados que hay entre el Port de Sóller y Cala Tuent. La infraestructura se diseñó para llevar el caudal hasta el depósito en el Camp de sa Mar (Port de Sóller) mediante una tubería submarina, y desde allí a los acuíferos subterráneos de s’Estremera para recargarlos durante los meses de invierno. Sin embargo, el sistema solo funciona en un sentido y no permite hacer llegar agua desde los acuíferos de Bunyola hasta Sóller.

El proyecto encargado ahora por Recursos Hídrics del Govern contempla que las canalizaciones puedan utilizarse para bombear agua desde s’Estremera hasta el depósito del Port de Sóller. Y, desde allí, distribuirla al propio Port, Sóller y Fornalutx. Los informes que se elaboren a partir de ahora determinarán los cambios técnicos necesarios y evaluará el coste económico de la obra.

Sobre la actual sequía, Calafat fue prudente y apuntó que las soluciones pasan por poner en marcha el trasvase Bunyola-Sóller y potenciar la regeneración de aguas depuradas para destinarlas al regadío agrícola. Esto permitiría liberar recursos de las fuentes que ahora usan los agricultores y destinarlos al consumo humano en Sóller.

Un caudal bajo

El trasvase de sa Costera proporciona actualmente un caudal de 300 metros cúbicos al día. El líquido elemento se utiliza íntegramente para abastecer las redes de Sóller y Fornalutx. La infraestructura de sa Costera dispone de un depósito con capacidad para 21.000 metros cúbicos de agua, algo que permite actualmente bombear a diario hasta 1.500 metros cúbicos diarios a las redes de Sóller y Fornalutx.