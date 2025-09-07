El Pi denuncia que las escuelas de Selva “incumplen la ley”

La agrupación local de El Pi de Selva ha denunciado que la situación que presentan los centros educativos de Selva “incumple la ley” y que además cuenta con la “complicidad” de la conselleria de Educación del Govern y la “inacción” del Ayuntamiento. La formación reprocha que, cuando solo faltan unos días para iniciar el curso escolar, las escuelas del municipio se encuentran en unas “condiciones inadmisibles”, con la ejecución de obras, la acumulación de escombros y la existencia de instalaciones que “no reúnen las condiciones legales mínimas”, mientras el municipio dispone de “espacios escolares nuevos y adaptados que solucionarían los problemas”. "Es una vergüenza y una irresponsabilidad”, sentencia la formación política.

Uno de los focos de la denuncia de El Pi se centra en el Centre Cultural de Selva, que acoge los cursos de primaria desde que se decidió cerrar el colegio histórico de Es Putxet. Esta última semana se han ejecutado obras en la planta baja del Centre “sin mover el material docente y con acumulación de escombros”, cuando “han tenido todo el verano” para ejecutar los trabajos y “no han hecho nada hasta esta semana”. “El alcalde (Joan Rotger, del PP) prometía hace dos años una escuela nueva y hoy la realidad es que los niños de Selva deben estudiar en condiciones indignas”, denuncia la portavoz de El Pi de Selva, Joana Maria Coll.

La situación es “todavía más grave” en la escoleta municipal Es Roser, que “está en peores condiciones que Es Putxet” y “no cumple ningún requisito de la Conselleria, según ha admitido el propio alcalde”. Por este motivo, esta formación política ya reclamó sin éxito hace un año el traslado de la escoleta al edificio infantil de Es Putxet, reformado en 2012 y “con espacio suficiente para albergar toda la etapa 0-6 años”.

Otra imagen del estado actual del Centre de Selva. / El Pi

Por otra parte, El Pi critica también la decisión del Govern de trasladar la escoleta de Caimari al nuevo CEIP Ses Deveres, todavía en construcción, a pesar de que este futuro centro no contempla esta posibilidad y que la actual escoleta de Cals Mestres de Caimari “tiene unas instalaciones modernas” a raíz de una gran inversión de 2018 y está ubicada en un “entorno natural incomparable”. De hecho, la formación asegura que muchos padres de otros pueblos vecinos matriculaban a sus hijos en esta escoleta y ahora “han confesado que si lo llegan a saber no lo habrían hecho este año”. “¿Cómo puede ser que se cierre una escoleta en perfecto estado y se mantenga a los niños de Selva en un espacio que no cumple ningún requisito legal?”, se pregunta la portavoz de El Pi.

Puntales en una de las dependencias de la escoleta municipal es Roser de Selva. / El Pi

“Los niños de Selva no pueden ser de segunda, la educación debería ser una prioridad, pero vemos cómo el Govern y el acalde se limitan a poner parches y a malgastar dinero mientras condenan a nuestros hijos a estudiar en condiciones indignas”, concluye este partido, que al igual que un importante sector del municipio cree que la opción “más racional” en Selva era la reforma integral del colegio Es Putxet, que se ha descartado para construir un nuevo colegio mediante una operación inmobiliaria muy cuestionada por la oposición municipal y parte de la comunidad educativa.