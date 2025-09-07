Costumari Popular
El mes de setembre es talla allò que penja
Demà, Nativitat de la Mare de Déu (8)
«És el vostre naixement/ alba clara d’un nou dia:/ puix després de Vós, Maria/ vingué el sol més resplendent». També coneguda com la Mare de Déu dels Missatges. L’Església celebra el naixement de la Mare de Déu, però també es commemora el dia de les «marededéus trobades», ja que, segons la tradició, una gran part de les marededéus que hi ha a les ermites i santuaris de la més diversa advocació mariana han estat trobades en circumstàncies molt semblants. És curiosa una tradició que prové d’un apòcrif «protoevangeli de Jaume», que explica la concepció i el naixement sobrenaturals de Maria, filla de sant Joaquim i santa Anna, vells i estèrils, senyal de predestinació. Tal dia com avui floreix el romaní. «A vint-i-u, sant Mateu,/ a vint-i-nou, Miquel sia,/ a vuit de setembre feu/ es naixement de Maria». Aquesta és una de les celebracions marianes més importants de l’any. A més, com que el culte a la Mare de Déu compta amb una gran tradició, celebren aquesta festa a molts de pobles: Alaró, s’Arracó, Banyalbufar, Costitx, Fornalutx, Galilea, Lloseta, Maria de la Salut, Sant Llorenç des Cardassar (la Mare de Déu Trobada). Aquesta festa, com la de l’Assumpció, té el seu origen a Jerusalem: començà al s. V com la festa de la basilica Sanctae Mariae ubi nata est.
Sant Nicolau de Tolentí (10)
També conegut com a Patró de les Santes Ànimes, fou un religiós agustinià i místic italià del s. XIII –per això també el trobam al convent de Sant Agustí de Felanitx–. Un dia es va posar malalt i va tenir una visió de la Mare de Déu: sant Agustí d’Hipona i santa Mònica li varen dir que menjàs un tipus de pa que havia de sucar en aigua; aquests pans, que ell mateix després repartia durant la pregària, varen anomenar-se «pa de sant Nicolau». És el patró de les ànimes del Purgatori, dels mariners i dels animals. L’orde de sant Agustí es va instaurar a Mallorca l’any 1480, però fins al 1695 no es va acabar la construcció del temple actual, sota l’advocació de la Mare de Déu dels Socors; la quarta capella de l’esquerra és la de sant Nicolau de Tolentí, també anomenada de les Set Capelles i de santa Rita.
Avui entra la lluna plena
A l’hort es pot sembrar farratge, favó, alfals de primavera i xítxeros primerencs, i trasplantar lletugues i carxofes; i seguim collint mongetes, tomàtigues, pebres, albergínies; i trasplantar les cols de cabdell i de pinya de col, lletugues, endívies, bledes. Podem començar a fer planters de flors, com són els pensaments, llevamans, etc. Convé collir les garroves, i figues, encara, i acabar d’espolsar les ametlles. Comencen les fruites de tardor: pomes, codonys, magranes, caquis que, a poc a poc, van canviant de color. També el camp agafa unes tonalitats diferents, i les persones semblen envoltades d’una aureola de melancolia: avançam cap a la tardor i això es manifesta en tots els sentits en la natura.
Exercitar un bon hàbit: a la gatzoneta
Els hàbits depenen molt de l’entorn. Si el meu grup fa allò que jo vull fer, ja tenc mitja feina feta. Per desenvolupar un hàbit, la tribu és més determinant que la voluntat. Exercitar un hàbit comença per petits exercicis, de curta durada, plaents, i que ens resultin agradables. A l’Àsia Oriental la gent fa moltes activitats a la gatzoneta, amb els genolls contra la panxa i l’esquena ben recta. És un bon hàbit que afavoreix la respiració, el trànsit intestinal i la mobilitat de l’esquena.
Costums i consells
En Lluna plena o minvant es pot collir el raïm de taula i una de les maneres de conservar-lo fresc, com si fos collit d’hora, és posar-lo amb part de la sarment introduïda dins una botella d’aigua. Convé fer els clots per si més endavant voleu plantar arbres. També s’han d’enterrar les cebes per fer grells. Si per les llagues de sant Francesc (17) sembrau julivert, no espigarà en tot l’any. Per sant Mateu (21) es tallava la verema per fer el vi i davallaven els carboners de fer sitges a la muntanya. És el temps de collir les nous, un fruit d’alt valor nutritiu i que és recomanable menjar-ne un grapat de tant en tant: diuen que reforcen la memòria; per cert, vos heu fixat que davall un noguer sempre hi passa oratge?
Sabíeu que...?
Demà (8) és el Dia Internacional de l’Alfabetització; també el Dia de la Fibrosi Quística. Dimarts (9) és el Dia Internacional per a la prevenció dels trastorns de l’Alcoholisme. Dimecres (10) és el Dia Mundial de la prevenció del Suïcidi. Divendres (12) és el Dia ONU per a la Cooperació Sud-Sud. Dissabte (13) comença la Setmana Europea contra el càncer de pulmó.
Avui és la festa i processó de la Beata a Santa Margalida. També fan festes a Son Ramis a Llubí.
Divendres (12) és la festa de la Mare de Déu de Lluc.
L’alfals és una planta destinada tradicionalment al bestiar. Però també la poden consumir els humans si posam brots tendres o bé germinats a l’amanida. És molt saludable i du bones dosis de vitamines, aminoàcids i sals minerals.
Un segle i mig després de la introducció de la patata a Europa, molts capellans encara predicaven en contra d’aquest tubercle. Deien que no apareixia a la Bíblia, i asseguraven que no podia ser bo per menjar un producte que creixia davall terra, en territori del dimoni.
«Qui guarda la seva boca, guarirà la seva ànima» (proverbi bíblic); és a dir, qui mesura les paraules contribueix a la pau del món.
