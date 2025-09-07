Centenares de personas disfrutan de la XI Fira de Pina
El público disfrutó este sábado por la tarde de numerosas actividades lúdicas y culturales para todos los públicos
Este fin de semana la localidad de Pina, en el municipio de Algaida, ha vivido una jornada festiva y llena de tradición con la celebración de la XI Fira, que ha llenado las calles de artesanía, producto local, música y actividades familiares. Durante toda la tarde de este pasado sábado, los visitantes pudieron disfrutar de las paradas de artesanía y alimentación, de la exposición de coches y motos de época en la calle Major y de los castillos hinchables para todas las edades en la calle de sa Font.
El programa de actos ha comenzado con el encuentro de grupos de xeremiers en la plaza, seguida de una visita guiada a la Iglesia de Pina, a cargo del historiador Xavier Riutort, que permitió descubrir detalles del patrimonio local.
La feria siguió con el espectáculo de Banton Circus, una propuesta de malabares, equilibrios y humor que hizo las delicias del público familiar. Además, los más pequeños disfrutaron de un taller creativo infantil, organizado por Espacio Creativo Magdalena.
La jornada culminó con música en directo de la mano de Frankadelics & Friends, que llenó la plaza de ritmo y buen ambiente, poniendo punto y final a un día dedicado a la cultura, la convivencia y la promoción del producto local.
El Ayuntamiento de Algaida ha querido agradecer la participación de todas las entidades, vecinos y visitantes que han hecho posible esta XI edición de la Fira de Pina, consolidada como una cita imprescindible del calendario festivo y cultural del municipio.
